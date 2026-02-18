Beto Casella debuta en su nuevo programa este miércoles y Edith Hermida tuvo un gesto que no pasó desapercibido y que generó elogios en el ambiente televisivo. La excompañera del conductor y actual conductora de Bendita en El Nueve, sorprendió a todos con una actitud que fue celebrada por Moria Casán en su ciclo.

Durante la emisión, Moria se refirió a la jornada especial y no dudó en resaltar la actitud de Edith: “Me contó nuestra productora que le quisieron hacer una nota a la Hermida y ella dijo: ‘Hoy es el día de Beto, se lo dejo todo a Beto’. Muy bien. Cero cholula, cero figuretti, una lealtad impresionante”, lanzó la diva, visiblemente admirada por la actitud.

Moria Casán habló de Edith Hermida y Beto Casella (Foto: captura de eltrece).

La One fue más allá y destacó el vínculo que los une a pesar del distanciamiento por sus decisiones laborales: “Ahí se demuestra el respeto que tenés por la persona que fue tu jefe durante años, el amor por tus compañeros y lo bien que está llevando Bendita. Es una marca que no se puede olvidar de la vida de la gente que está ahí con él”.

QUÉ DIJO MORIA CASÁN SOBRE CÓMO VE A BETO CASELLA TRAS SU SALIDA DE BENDITA

Tras ver la entrevista que dio a La Mañana con Moria, la conductora también se refirió al presente de Beto Casella y cómo lo ve tras su salida de Bendita, a horas de debutar en su nuevo programa en América: “Lo noto como apagado, muy medido”.

“Yo creo desde mi punto de vista que hoy tendrían que estar todos en el debut, todos, también Joe Fernández”, remarcó Moria sobre la polémica de los dichos homofóbicos del locutor de Valentín, el bailarín del Teatro Colón, en la radio con Casella.

