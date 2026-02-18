Esta noche, Beto Casella debuta en la pantalla de América con BTV, en medio de la fuerte polémica que envuelve a Joe Fernández por sus comentarios en el ciclo radial Nadie nos para (Rock & Pop), donde se refirió al bailarín del Teatro Colón Valentín Fresno como “puto relajado”.

Los dichos generaron repudio y cuestionamientos, especialmente porque al aire continuaron los comentarios homofóbicos sin una intervención inmediata.

Casella fue consultado en La Mañana de Moria sobre el futuro de Fernández en su nuevo programa y respondió sin esquivar el tema.

Captura de eltrece, La Mañana con Moria.

Qué pasará con Joe Fernández en el nuevo programa de Beto Casella tras la polémica

“Joe no estaba planeado para los dos primeros días porque es un panelista rotativo. Algunos vienen una vez por semana, que creo que es el caso de él", comenzó diciendo el conductor.

Lejos de tomar distancia, Casella sentó postura sobre la controversia: “Yo creo que fue un chiste estúpido. Se le tiene que dar una oportunidad a la gente. Dejarlo desempleado por un chiste estúpido, por el que pidió perdón, para mí es desmesurado”.

Y Beto profundizó: “Quitarle el trabajo a una persona, no, pero no se puede equivocar una vez por semana”.