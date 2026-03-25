La nostalgia se apoderó de los fans de Hannah Montana: a dos décadas del debut de la serie que marcó a toda una generación, Airbnb anunció que abrirá la famosa casa de la playa en Malibú para que los seguidores puedan vivir “lo mejor de ambos mundos” y sentirse parte del universo de la estrella pop.

Desde este martes, los fanáticos podrán solicitar una de las diez noches exclusivas para hospedarse en la icónica casa donde Miley Stewart (interpretada por Miley Cyrus) llevó adelante su doble vida entre la normalidad y el estrellato.

La experiencia incluye acceso al legendario armario de Hannah, repleto de looks de escenario, tops con lentejuelas y accesorios que hicieron historia en la pantalla chica.

Miley Cyrus llega al estreno de "Hannah Montana 20th Anniversary Special" el lunes 23 de marzo de 2026 en el Teatro El Capitan de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Por: Chris Pizzello/Invision/AP

Así es la experiencia en la casa de Hannah Montana

Ubicada sobre la costa de Malibú, la casa invita a los huéspedes a sumergirse en el mundo de la serie: desde el balcón con vista al mar hasta el patio que da directo a la playa, todo está pensado para revivir los momentos más recordados del programa.

Durante la estadía, los visitantes podrán:

Entrar al icónico vestidor y probarse los outfits más emblemáticos de Hannah Montana.

Relajarse al estilo Malibú , disfrutando de la playa y el sol californiano.

Cantar karaoke con los hits de la serie y mirar los episodios favoritos en Disney+.

Descubrir detalles de diseño y guiños nostálgicos que homenajean la doble vida de la protagonista.

La propuesta busca que los fans se sientan parte de la historia, rodeados de la moda, la música y el espíritu de amistad que definieron a la serie.

Cómo reservar una noche en la casa de Hannah Montana

La oportunidad es limitada: solo habrá diez noches disponibles, entre el 6 y el 16 de abril, para grupos de hasta cuatro personas. Las reservas se podrán solicitar a partir del 26 de marzo a las 6:00 AM (hora del Pacífico) a través de la web oficial.

El dato más llamativo: la estadía será gratuita. Los huéspedes solo deberán hacerse cargo de su viaje hacia y desde Malibú.

LAS FOTOS DE LA INCREÍBLE CASA DE HANNAH MONTANA EN MALIBÚ

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

La casa de Hannah Montana .Foto: prensa Airbnb

Un homenaje a 20 años de un fenómeno mundial

La apertura de la casa coincide con el lanzamiento del “Especial 20 Aniversario de Hannah Montana”, disponible en Disney+ y Hulu, que repasa los mejores momentos de la serie y su impacto en la cultura pop.

Hannah Montana se convirtió en un fenómeno global desde su estreno en 2006, y ahora sus seguidores tendrán la chance de vivir en carne propia la magia de la doble vida que conquistó a millones.