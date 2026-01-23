Julieta Puente demostró que el embarazo no es excusa para dejar de lado el fitness. La influencer compartió en un reciente video su rutina prenatal de entrenamiento.

La sesión se desarrolló en un amplio gimnasio de Buenos Aires, ciudad a la que la deportista viajó por apenas 24 horas. A pesar de la breve visita, Puente dejó claro que su compromiso con el ejercicio sigue intacto: “Volví a Bs As solo por 24 hs, directo al gym un ratito ahora + que nunca firme y motivada!!!”, escribió en sus redes sociales.

Crédito: Instagram

EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA ADAPTADO DE JULIETA PUENTE

Con su pancita de embarazada claramente visible, Julieta realizó una rutina de fuerza enfocada en el tren superior. La futura mamá ejecutó press de hombros con mancuernas, levantando pesas desde los hombros hasta la posición overhead con control y técnica impecable.

También realizó elevaciones frontales con disco, trabajando la parte superior del cuerpo al elevar un disco desde la cintura hasta la altura de los hombros, además de remos con disco para ejercitar la musculatura de la espalda mediante movimientos de tracción.

Durante toda la sesión, Puente mantuvo un ritmo moderado y constante, adaptado perfectamente a su estado. Vestida con un top deportivo Puma en blanco y negro y shorts violetas, con su cabello recogido en un moño casual, la influencer irradió energía positiva y determinación.