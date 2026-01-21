Ángel de Brito volvió a sorprender en LAM con una feliz noticia. Fiel a su estilo, el conductor confirmó que Julieta Puente está embarazada y espera su primer hijo junto a su marido, Facundo Miguelena.

“Quien está embarazada es Juli Puente y Facundo Miguelena, su marido. Van a ser papás por primera vez”, anunció De Brito, al cierre del programa de América, visiblemente emocionado.

De Brito no solo confirmó la noticia, sino que también le dedicó cálidas palabras a la futura mamá, con quien compartió distintos proyectos: “Le mando un beso grande porque la adoro, fue compañera mía en algún trabajo”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: "Juli, un beso grande para vos. ¡Te queremos!”.

Foto: Movilpress

BARBY SILENZI CONTÓ QUE TIENE EN LA MIRA A UNA FAMOSA INFLUENCER: “JULI PUENTE SE HIZO LA LINDA CON EL POLACO”

en La Previa de La Academia, Barby Silenzi habló (en mayo de 2021) sobre su participación en el reality de LaFlia junto a El Polaco, y confirmó que la pareja regresó a la normalidad tras el entredicho de hace unas semanas. Sin embargo, la bailarina aseguró que en ocasiones se siente muy celosa de su pareja y recordó que cuando Juli Puente le propuso “hacer cardio” al cantante, algo que a ella no le gustó nada.

En el ciclo que conducen Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce le preguntaron a Barby si es celosa, y ella se reconoció como tal, al tiempo que recordó el episodio de su pareja con Puente: “Hay una que se hizo la linda. Le hizo como un juego, vamos a no sé qué cardio”, aseveró Silenzi mientras Martín Salwe le contaba que se trataba del “cardio de la felicidad”.

La bailarina contó que para ella Juli “es copada”, que le hizo algunas notas y que sabe que “tiene novio”: “Ella le preguntó a él para hacer cardio pero a vos no te preguntó también? ¿A vos no te invitó?”, quiso saber Celeste Muriega.

“No. Es buena onda, pero no me gustó lo del cardio. No sé, ella les dijo a los seguidores que le pregunten y alguien le preguntó si haría cardio con el Polaco, no sé por qué con él. Dijo ‘Me dijeron que el Pola la tiene clara’, o algo así”, explicó Barby Silenzi. Los panelistas razonaron entonces que lo que le molestaba a la bailarina era la excesiva confianza que mostró la influencer y le adelantaron que se la va a cruzar en La Academia, a lo que ella respondió que, pese a todo, “está todo bien”.