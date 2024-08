Julieta Puente la rompe en redes con sus rutinas de cardio que se volvieron furor rápidamente, al inicio de la pandemia de covid 19.

Su éxito resonó tan fuerte que la llevó a estar nominada en los Martín Fierro Digital 2024 en la categoría de Mejor contenido temático, estatuilla que finalmente terminó en las manos de Gastón Edul.

La influencer se casó en marzo de este año con el piloto Facundo Miguelena, a quien conoció hace 5 años y luego pasaron los meses de cuarentena juntos, lo que afianzó su relación.

En una charla distendida con Ciudad, previa a la entrega de premios, Julieta abrió su corazón respecto de sus planes de pareja, la idea de formar familia con Facundo, sus proyectos laborales y cómo la encuentra este momento en el plano profesional y personal.

- Bueno, ¿cómo te sentís? Hace poco te casaste, ¿cómo estás con la vida de casada?

- Siento que estoy... Viste cuando sentís que estás en tu mejor momento, como que estoy disfrutando mucho de la vida, estoy muy contenta, muy enamorada, trabajando mucho, estoy cómoda, estoy contenta.

- ¿Cómo sentís que se complementa tu pareja con tu trabajo, siendo los dos buenos fanáticos del deporte?

- Bueno, somos “un loco”, porque Facu, aparte es piloto, entonces tiene horarios rarísimos, se la pasa volando, a veces no nos vemos por una semana viviendo en la misma casa.

Pero creo que esa es la clave de nuestro éxito, te juro, que no estamos todo el tiempo pegados. Cuando compartimos juntos es como que nos extrañamos como cuando éramos novios. Y llevamos cinco años juntos ya.

- ¿Y en esos días que no están juntos, qué hacen? ¿Se hablan? ¿Se hacen videollamada?

- Al principio me costaba horrores. Y ahora me acostumbré, nos acompañamos mucho, estamos muy presentes en la vida del otro, a veces tenemos solo media horita para compartir y nos estamos esperando, disfrutamos mucho.

Facu además es mi manager, entonces yo trabajo con él, lo cual fue un proceso difícil, pero ahora es lo más lindo que me pasó en la vida, nadie me cuida como él, nos complementamos muy, muy, muy bien.

- Bueno, ¡qué lindo! ¿Y tenés planes quizás en algún momento de ir un paso más allá? ¿Para tener hijos, tal vez?

- Me encantaría, me re gustaría, re. Hasta hace poco no quería, pero ahora me dieron ganas y a él también. Cuando tenga que ser, que sea.

- ¿Y ahí pondrás un poco en pausa quizás tus súper rutinas?

- No, nada, nada, no voy a poner en pausa nada, voy a entrenar mucho, voy a hacer rutinas para embarazadas (que no hay) y que sean gratuitas más.

Quiero mostrar ese tipo de mujer que me gusta a mí, que es la que está embarazada y sigue haciendo todo y sigue siendo mujer, por sobre todas las cosas.

Obvio que va a ser un desafío para mí, pero tengo muy bien claro que quiero ir por ese lado.

- Vos empezaste en pandemia, después la gente volvió a la presencialidad, pero pudiste convertir todo el estilo que habías gestado en casa y llevarlo a lo que es la vida actual, ¿no?

- Sí.

- ¿Y sentís que podrías llevarlo incluso a otro país o hacer giras?

- Re, tengo muchísimas seguidoras en Uruguay, en Chile también, pero en Uruguay tengo muchas y eso me hizo... ¿Qué? Abrir la cabeza y decir, bueno, salie un poco también de Argentina, que no sea solo Argentina.

Y estoy en eso con mi canal de YouTube, por suerte cada vez puedo llegar a más gente de más países y estoy como muy compenetrada en que quiero más.