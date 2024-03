Luego de exponer su ida y vuelta con una seguidora, que le preguntó por qué también sigue entrenando en su luna de miel, Julieta Puente volvió a la carga y compartió a través de sus stories de Instagram, desde las playas de Hawái, un fuerte mensaje contra quienes la critican por seguir su rutina de ejercicios de vacaciones.

“¿Saben la cantidad de viajes, cenas, evento sociales y reuniones que me perdí por miedo a ir y no sentirme bien? Eso es algo que se trabaja con mucho tiempo, amor propio y dedicación. Se puede lograr. Hoy viajo por todos lados y tengo mi rutinita. Me llevo mis elementos (para hacer ejercicio), busco un lugar donde haya cocina, un departamento donde me pueda cocinar y encontrar el equilibrio; los momentos que quiero, como lo que se me canta el culo, hamburguesas y papas fritas. Los días que no quiero, no estoy obligada a comer eso, me cocino algo. Ahora me estoy yendo a hacer la vianda para hoy, porque vamos a estar todo el día afuera, y a la noche como lo que sea. Pero el equilibrio y la rutina te lo creás vos”, expresó Juli.

“Cuando a veces me bardean porque entreno en vacaciones, solo puedo pensar en que esa gente no sabe el camino que yo recorrí para llegar a lograr este estilo de vida, de poder viajar y disfrutar de todo”.

Antes de cerrar, la influencer, que superó un trastorno de alimentación, remarcó que quienes la critican no tienen ni idea de todo lo que atravesó hasta llegar a sentirse feliz y saludable. “Cuando a veces me bardean porque entreno en vacaciones, solo puedo pensar en que esa gente no sabe el camino que yo recorrí para llegar a lograr este estilo de vida, de poder viajar y disfrutar de todo. Sepan que siempre pueden acomodarse y armar su rutina donde sea que estén”, sentenció, reivindicando su entrenamiento de viaje.

JULI PUENTE REVELÓ QUE CORRIÓ 10 KM EL DÍA QUE SE CASÓ

La influencer reaccionó sin filtro ante esta persona, que le pidió que disfrute de su viaje tras enterarse de que su ídola seguirá entrenando a diario.

“Soy la Britney del cardio, reina... Nací entrenando, entrené el día que me casé... ¿Corrí 10 km ese día y no voy a entrenar en mi luna de miel?”, expresó, contundente, hablándole directamente a la cámara.

“Me encanta cuando veo estos mensajes. El otro día también me preguntaron por qué entré al casamiento sin mi papá, es que se me cantó el culo entrar sola, bailando, es mi esencia...”, argumentó.

Antes de cerrar, aclaró que seguirá mostrando su rutina de ejercicios desde su luna de miel: “Mi esencia es moverme y me encanta mostrarlo porque sé que muchas de ustedes dejan de hacer lo que les gusta cuando están de vacaciones por lo que les puedan llegar a decir”.

“Qué te chupe un huevo lo que te digan, sé feliz. Yo en vacaciones disfruto mucho más todavía de moverme y entrenar porque lo hago sin horario. En Buenos Aires estoy con el tiempo contado, acá estoy relajadísima”, agregó.

“Aunque con Facu tenemos un acuerdo, no voy a ir dos horas, pero si un rato, 45 minutos, antes de que empiece el día”, aclaró. ¡Fiel a sí misma!