La influencer fitness Julieta Puente compartió con su comunidad uno de los momentos más especiales de su vida al anunciar el sexo del bebé que espera junto a su esposo, el piloto de avión y ex nadador Facundo Miguelena.

A través de un emotivo video grabado en el jardín de su casa, la entrenadora mostró cómo vivieron la revelación de género. En las imágenes se la ve de espaldas, vestida con un top blanco y jeans, mientras su pareja sostiene los resultados médicos frente a una mesa donde descansaban dos bengalas: una rosa y otra celeste.

ASÍ FUE LA REVELACIÓN DE GÉNERO DE JULIETA PUENTE

Sin dudar, Miguelena tomó la bengala rosa y la encendió. Al girarse, Julieta descubrió el humo de ese color que confirmó que están esperando una nena.

Junto al video, Puente también compartió un mensaje dedicado a su futura hija, Serena, en el que expresó la emoción que atraviesa a la pareja: “No tiene sentido lo mucho que te manifestamos y soñamos desde mucho antes de que llegues, nuestra pequeña Serena. Tenemos una ansiedad por conocerte y desde que nos enteramos de tu llegada, toda nuestra vida se iluminó por completo”.

Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE JULIETA PUENTE PARA SU HIJA SERENA

Además, la influencer hizo partícipes a sus seguidoras —a quienes suele llamar “tías”— al anticipar la llegada de una “mini Shulai”, un apodo cariñoso inspirado en su propio nombre.