Julieta Puente decidió contar su historia de búsqueda con Facu Miguelena sin filtros. En una entrevista para Infobae, la influencer reveló que el camino hacia la maternidad no fue tan sencillo como muchos imaginan.

“Dije, quiero ser mamá, dejé las pastillas anticonceptivas. Todas mis amigas dijeron: ‘el mes que viene me iba de viaje, volvés embarazada’. Un año y medio pasó y yo no lograba quedar embarazada. Yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Para mí era un drama”, confesó.

La espera se hizo larga y la ansiedad creció. Julieta relató que, al dejar las pastillas, esperaba que todo sucediera rápido, como le había pasado a otras mujeres de su entorno. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.

“Las primeras veces me frustraba mucho, lloraba. A mí en realidad lo que me pasó es que dejé las pastillas y lo normal es que, si no es al mes, a los dos o tres meses, te venga la menstruación, o sea, lo normal, ovules. Y yo tenía amenorrea (la ausencia de menstruación), nunca me vino”, explicó.

Julieta Puente habló a corazón abierto de su búsqueda de la maternidad (Foto: captura de Infobae).

Ante la falta de resultados, Juli comenzó a consultar médicos y a revisar cada aspecto de su rutina. “Empecé a ir a los médicos, me dijeron, bueno, hay que regular todo. ¿Cuánto estás durmiendo? Tenés que dormir más. Yo dormía seis horas, bueno, no, mínimo ocho. ¿Cuánto estás comiendo? Y la verdad es que no estás comiendo mal, pero vamos a probar comiendo un poco más. ¿Cuánto estás entrenando?, bueno, bajemos un poco tu entrenamiento”, recordó.

La influencer tuvo que modificar su día a día por completo. “Imaginate que de repente te cambien todo tu esquema para ver si así tu cuerpo funciona”, relató, dejando en claro el impacto emocional y físico que vivió durante ese año y medio de búsqueda.

EL MOMENTO MÁS ESPERADO PARA JULIETA PUENTE Y UNA REFLEXIÓN SOBRE EL TIEMPO

Después de meses de incertidumbre, finalmente llegó la noticia tan esperada para Juli Puente. “El momento en el que fue positivo se me puso la vida en pausa”, contó emocionada.

Pero también reconoció que, con el tiempo, pudo ver las cosas desde otra perspectiva: “Ahora digo, ay, menos mal que no llegaste antes, cuando llegue iba a ser perfecto, pero de verdad que a veces hay cosas que una o tiene que trabajar o tienen que pasar cosas en tu vida que en el momento no las entendés, pero tenés que confiar”.

Con su testimonio, Julieta Puente busca acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares, su historia es un recordatorio de que cada proceso es único y que, aunque el camino sea difícil, la confianza y la paciencia pueden traer el mejor de los finales.

