Tras su comentado paso por el Super Bowl 2026, Bad Bunny ya está en la Argentina para el debut de su gira Debí Tirar Más Fotos Word Tour y se mostró muy bien acompañado por su novia Gabriela Berlingeri, de quien estuvo un tiempo separado y ahora confirman la reconciliación con esta aparición en público.

El artista, que dará este fin de semana tres shows en el estadio River Plate, y su pareja adelantaron el festejo de San Valentín debido a las presentaciones en un exclusivo restaurante ubicado en el Pasaje del Correo, también conocido como Pasaje Suizo, en pleno barrio de Recoleta.

A solo cinco cuadras del hotel donde se alojan, la pareja disfrutó del menú de 12 pasos que ofrece el único restó de la Argentina con dos estrellas Michelin. Según pudo saber Ciudad, la cena incluyó una cata de vinos seleccionados y se extendió durante más de tres horas, en un ambiente íntimo y sofisticado.

Bad Bunny salió a cenar con su novia Gabriela Berlingeri en la previa de sus shows en Argentina (Foto: RS Fotos).

El menú especial de San Valentín en Aramburu tiene un valor de 250 mil pesos por persona, mientras que el maridaje de vinos preseleccionados suma otros 150 mil pesos. Una experiencia exclusiva que solo unos pocos pueden darse el gusto de vivir.

Al salir del restaurante, Bad Bunny se mostró completamente cubierto y rodeado por un impresionante operativo de seguridad: diez hombres y cinco camionetas blindadas lo escoltaron hasta la puerta. A pesar del despliegue, el artista saludó a los fans que lo esperaban en la vereda, esta vez sin quejarse del tumulto ni de la presencia de curiosos.

LAS FOTOS DE BAD BUNNY Y SU NOVIA GABRIELA EN LA ARGENTINA EN LA PREVIA DE SUS SHOWS

FOTOS: RS FOTOS.