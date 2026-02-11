El show de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny pasó a la historia como el primer espectáculo completamente en español de la NFL.

Pero más allá de la música y el impacto cultural, uno de los detalles más comentados fue la participación de los “arbustos humanos” que formaron parte de la escenografía tropical del Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

QUIÉNES FUERON LOS “ARBUSTOS HUMANOS”

Un total de 380 personas fueron contratadas como extras para dar vida a la vegetación de la “pradera” que acompañó al artista puertorriqueño durante sus 13 minutos en escena. La decisión de usar arbustos humanos se debió a las restricciones de la NFL sobre el uso de césped real por motivos técnicos y de seguridad.

Estos participantes caracterizados como vegetación no solo agregaron color y temática caribeña al espectáculo, sino que se convirtieron en una pieza fundamental de la puesta en escena que transformó el estadio en una postal inspirada en Puerto Rico.

LAS EXIGENCIAS DEL TRABAJO

El rol de “arbusto humano” no fue tan simple como parecía. Los extras del Super Bowl debían cumplir condiciones extremadamente rigurosas. Tenían que permanecer inmóviles durante largos períodos mientras vestían un traje de aproximadamente 18 kilos. Además, debían mantener silencio absoluto durante los ensayos y el show, evitando cualquier movimiento innecesario.

Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, United States - February 8, 2026 Performers wear tree costumes as Bad Bunny performs during the halftime show REUTERS/Carlos Barria Por: REUTERS

Como parte del contrato, los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad con multas que superaban el triple del pago si filtraban información sobre el espectáculo. La preparación incluyó ocho días de ensayos más la jornada del partido, sumando aproximadamente 70 horas de trabajo en total.

CUÁNTO COBRARON LOS EXTRAS DEL SHOW

La remuneración también generó conversación en redes sociales y medios especializados. Cada participante recibió 18,70 dólares por hora, lo que resultó en un total cercano a 1.309 dólares por persona al finalizar el contrato completo.

En pesos argentinos, esto equivale a aproximadamente 1.835.872 pesos por las 70 horas de trabajo, una suma que muchos consideraron elevada para un rol de extra, mientras que otros la vieron proporcionada al esfuerzo físico y las exigencias del show del Super Bowl.