Bad Bunny y Lady Gaga protagonizaron uno de los momentos más vibrantes del Super Bowl con un baile de salsa que dejó a todos con la boca abierta. El cantante puertorriqueño se encargó de llevar a la diva del pop a su terreno latino.

Vestido con un impecable traje blanco y lentes de sol, Bad Bunny tomó el control del escenario del Super Bowl para mostrarle al mundo entero el poder del ritmo latino.

Con la seguridad y el estilo que lo caracterizan, el conejo malo guió a Lady Gaga a través de pasos de salsa con una naturalidad que dejó claro por qué es uno de los artistas más importantes de la música latina actual.

El artista puertorriqueño lideró cada movimiento, cada giro, cada paso, convirtiendo el escenario del evento deportivo más importante de Estados Unidos en una auténtica pista de baile caribeña.

Con una música llena de trompetas y percusión característica de la salsa, Bad Bunny demostró que el sabor latino puede conquistar cualquier escenario.

Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, United States - February 8, 2026 Lady Gaga and Bad Bunny perform during the halftime show

LADY GAGA SE ENTREGÓ AL RITMO CARIBEÑO

Lady Gaga, luciendo un espectacular vestido celeste que se movía con cada giro y una llamativa flor roja en el hombro, se dejó llevar completamente por el ritmo latino que Bad Bunny le proponía.

La cantante de “Poker Face” mostró su versatilidad como artista al adaptarse perfectamente a un estilo de baile totalmente diferente a su habitual performance pop.

Con una sonrisa permanente en el rostro y expresiones de genuina felicidad, Gaga siguió cada indicación de su compañero de baile con gracia y energía. En varios momentos del video se la ve riendo a carcajadas, disfrutando de la experiencia como si fuera una fan más descubriendo los encantos del baile latinoamericano.

LA QUÍMICA QUE INCENDIÓ EL ESTADIO

La conexión entre Bad Bunny y Lady Gaga fue eléctrica y auténtica. Durante toda la presentación, ambos artistas mantuvieron contacto visual constante, sonriendo y reaccionando juntos a la música. No se sintió como una coreografía rígida, sino como un momento genuino de diversión y celebración compartida.

Los giros perfectamente ejecutados, con el vestido de Gaga flotando en el aire, los pasos sincronizados de salsa, y el trabajo de brazos típico del baile social latino crearon un espectáculo visualmente impactante que mantuvo a todo el estadio en pie.