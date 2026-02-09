El show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium desató una tormenta política. Apenas terminó la presentación, Donald Trump salió con los tapones de punta y disparó munición gruesa contra el artista puertorriqueño.

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje explosivo en sus redes sociales y no se guardó nada: “El show de medio tiempo es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia”, escribió.

En su descargo, Trump fue más allá y apuntó directo al idioma y la coreografía: “Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo y el baile es desagradable, especialmente para los niños que están mirando en todo Estados Unidos y el mundo”.

El posteo de Donald Trump contra Bad Bunny (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

El mandatario calificó el espectáculo como “una bofetada para el país” y aprovechó para sumar críticas a la NFL, incluso reclamando cambios en la nueva regla del kickoff. Como cierre, remató con su clásico lema político, dejando en claro su postura.

Leé más:

Premios Grammy 2026: Bad Bunny se llevó la estatuilla más importante y dejó un fuerte discurso

EL FUERTE ATAQUE DE DONALD TRUMP A BAD BUNNY TRAS EL SHOW EN EL SUPER BOWL 2026

La elección de Bad Bunny como figura central del medio tiempo ya había levantado polvareda antes del partido. El hecho de que el artista cante íntegramente en español y haya sido crítico de la política migratoria estadounidense encendió el debate.

Días antes, al recibir un premio Grammy, el cantante lanzó una frase que resonó fuerte: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

En el escenario del Super Bowl, Bad Bunny evitó referencias directas a la política, pero apostó por una celebración de sus raíces puertorriqueñas. Sin embargo, una frase se robó la atención: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Donald Trump y Bad Bunny (Fotos: Instagram @potus y @badbnuny)

Las palabras de Trump terminaron de encender la discusión y pusieron al espectáculo en el centro de una nueva grieta. El cruce entre entretenimiento, identidad y política volvió a quedar expuesto en horario central, con el Super Bowl como escenario de una batalla que va mucho más allá del fútbol americano.

Leé más:

Bad Bunny habilita nuevos sectores y localidades para River Plate: precios, fechas y cómo comprar las entradas

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.