A medida que se acerca el inicio del Mundial 2026, crece la expectativa no solo por lo que ocurra dentro de la cancha, sino también por las predicciones que suelen rodear a la competencia más importante del fútbol. En ese contexto, una de las voces que volvió a captar la atención fue la de Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubana que compartió su visión sobre el futuro campeón de la Copa del Mundo.

La vidente analizó el panorama de las selecciones que llegarán como candidatas al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y dejó una definición que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.

LA PREDICCIÓN DE MHONI VIDENTE PARA EL MUNDIAL 2026

Durante una de sus habituales intervenciones públicas, Mhoni fue consultada sobre qué seleccionado levantará el trofeo más codiciado del fútbol mundial. Sin embargo, evitó inclinarse por un único equipo y prefirió mencionar a los países que, según su análisis, tienen mayores posibilidades.

“Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial”, afirmó la astróloga.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Honduras - Kyle Field, College Station, Texas, U.S. - June 6, 2026 Argentina's Lionel Messi and Rodrigo De Paul during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker Por: IMAGN IMAGES via Reuters

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Kyle Field Stadium, College Station, Texas, U.S. - June 5, 2026 Argentina's Lionel Messi with teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker Por: IMAGN IMAGES via Reuters

La declaración no tardó en viralizarse en redes sociales, especialmente entre los hinchas argentinos, que sueñan con repetir la histórica conquista obtenida en Qatar 2022 y defender el título en la próxima edición del certamen.

ARGENTINA APARECE ENTRE LOS GRANDES FAVORITOS

Más allá de las predicciones esotéricas, la Selección Argentina continúa siendo considerada una de las potencias del fútbol internacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene una base consolidada y llega como vigente campeón del mundo.

Por su parte, España y Portugal también aparecen habitualmente entre los principales candidatos debido al nivel de sus planteles y al recambio generacional que vienen mostrando en los últimos años.

Mientras resta conocer cómo llegarán las selecciones al inicio de la competencia, las palabras de Mhoni Vidente ya sumaron un nuevo capítulo a la previa de un Mundial 2026 que promete captar la atención de millones de fanáticos en todo el planeta.

Bajada: La astróloga cubana Mhoni Vidente reveló cuáles son las tres selecciones que, según sus predicciones, tienen más chances de consagrarse en el Mundial 2026. Argentina figura entre las favoritas.