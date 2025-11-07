En medio del escándalo por la denuncia de Juana Tinelli, la vidente Kiara Ríos volvió a generar revuelo en redes sociales con una nueva predicción que apunta directamente a Marcelo Tinelli.

La mujer, conocida por sus polémicos vaticinios sobre figuras del espectáculo, publicó un video en el que asegura haber tenido visiones alarmantes relacionadas con el conductor y su familia.

“Veo a sus hijas en peligro, también visualizo extorsión. Ojo. Van a ser tapas de diarios. Es muy difícil la situación. Son represalias por las deudas”, advirtió Kiara Ríos en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Crédito: Instagram

La vidente, que semanas atrás había estado en el centro de la polémica por sus comentarios sobre Thiago Medina, sumó esta vez una advertencia más grave: “Por eso se metieron con su familia y no hay escrúpulos. Vamos a ver una parte complicada de Marcelo, va a estar obligado a deshacerse de sus bienes. Él sabe la magnitud de todo”, lanzó al final del video.

REACCIONES Y POLÉMICA EN REDES

Las declaraciones de Kiara Ríos no pasaron desapercibidas. En pocas horas, su video acumuló miles de comentarios y compartidos. Algunos usuarios le pidieron más detalles sobre sus visiones del “clan Tinelli”, mientras otros la criticaron duramente, recordando las falsas predicciones que hizo sobre el ex participante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, a quien llegó a dar por muerto.