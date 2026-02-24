Juli Puente, volvió a conmover a sus millones de seguidores al compartir las imágenes más recientes de su embarazo. En una emotiva historia de Instagram, la influencer, que estaría cursando el segundo trimestre, mostró el rostro de su hija en una ecografía 4D/5D, fruto de su amor con el piloto Facu Miguelena.

Desde que se casaron en una fiesta inolvidable a principios de 2024, la pareja ha sido muy abierta sobre sus deseos de formar una familia. Juli, conocida por su transparencia y humor, ha compartido desde los síntomas más difíciles hasta la alegría inmensa de cada control médico.

Juli Puente mostró la carita de su beba en camino (Foto: Instagram/@julieta_puente).

Con este nuevo avance, la cuenta regresiva para el nacimiento de Serena se vive con más intensidad que nunca. La influencer fiel a su estilo auténtico, sigue haciendo partícipes a sus seguidores de cada pequeño gran hito en su camino a la maternidad.

UN ENCUENTRO ESPERADO: “NUESTRA POLLITA”

Bajo el cariñoso apodo de “Nuestra pollita”, la entrenadora compartió un video donde se aprecia con total claridad la formación de la bebé. En las imágenes se pueden observar sus rasgos, sus manos y hasta algunos gestos que ya empiezan a enamorar a la pareja.

La publicación no solo fue un despliegue de ternura, sino que también estuvo acompañada por una canción significativa, reforzando el clima de felicidad que atraviesa la familia tras el anuncio del embarazo a finales de 2025.

Todo sobre el embarazo de Juli Puente: preguntas y respuestas

¿Cómo se llama la hija de Juli Puente y Facu Miguelena? La pequeña se llamará Serena. La pareja, que suele referirse a ella como su “pollita”, ya confirmó el nombre elegido para su primera hija.

¿De cuántas semanas está Juli Puente en febrero 2026? Según la ecografía realizada el 24 de febrero de 2026, la influencer se encuentra transitando el segundo trimestre de gestación, mostrando rasgos muy definidos de Serena.

¿Quién es el papá de Serena, la hija de Juli Puente? El padre es Facundo Miguelena, un reconocido piloto de avión y surfista marplatense con quien Juli se casó a principios de 2024.

¿Cuándo nace la hija de Juli Puente? De acuerdo a los controles médicos y la fecha de su última ecografía, el nacimiento de Serena se espera para mediados de 2026.