Nicole Neumann está atravesando unos días a pura magia parisina junto a su hijo Cruz Urcera, fruto de su matrimonio con el piloto Manu Urcera.

La modelo llegó a la ciudad para participar de la Semana de la Alta Costura y aprovechó cada momento libre para pasear con el pequeño por los rincones más emblemáticos de la capital francesa, mostrando en sus redes sociales una faceta relajada y profundamente maternal.

En su cuenta de Instagram, Nicole compartió una serie de fotos junto a Cruz con la Torre Eiffel de fondo, sosteniendo un ramo de globos con forma de corazón color rojo. “Oh lala Paris !!! avec mon bebé!!”, escribió la modelo junto a las imágenes, que reflejan un instante de ternura entre ella y su hijo menor.

En una de las postales se la ve dándole un beso mientras lo sostiene en brazos, y en otra aparece el nene solo, sosteniendo los globos con la torre parisina detrás.

PARÍS, ENTRE MODA Y FAMILIA

El viaje de Nicole Neumann combina compromisos profesionales con tiempo de calidad junto a Cruz. La modelo asistió al desfile de Zuhair Murad, una de las citas más esperadas de la temporada de Alta Costura, donde lució un conjunto de satén celeste pastel que volvió a confirmar su lugar como referente de estilo.

Entre desfile y desfile, se la vio caminando por la ribera del Sena, almorzando al aire libre con amigos que viven en la ciudad y recorriendo jardines y museos junto a su hijo.

Nicole Neumann le da un beso a su hijo Cruz mientras lo sostiene en upa, con la Torre Eiffel de fondo. Fuente: Instagram @nikitaneumannoficial Por: Instagram

La estadía se da además en medio de una fuerte ola de calor que afecta a gran parte de Europa, con temperaturas que superaron los 35°C durante estos días.

Por eso, tanto Nicole como Cruz aparecieron en varias imágenes con looks livianos y frescos: vestidos cortos, shorts, sandalias y remeras a rayas, ideales para sobrellevar las altas temperaturas sin resignar el estilo que caracteriza a la modelo.

LA DISTANCIA CON MANU URCERA

El viaje también coincidió con el cumpleaños de Manu Urcera, quien celebró sus 35 años en Argentina mientras Nicole y Cruz seguían en Francia.

ruz Urcera posa con globos de corazones rojos en pleno paseo por París. Fuente: Instagram @nikitaneumannoficial Por: Instagram

Mientras tanto, Nicole ya adelantó que el reencuentro familiar tiene fecha cercana, por lo que la celebración del cumpleaños de Urcera quedará pendiente hasta que ella y Cruz regresen al país.

Por ahora, la modelo sigue disfrutando de sus últimos días en la ciudad luz, sumando cada vez más postales a un álbum de viaje que ya se convirtió en furor entre sus seguidores.