La semana pasada, Manu Urcera fue invitado al streaming Solo con Niki, el ciclo que conduce Nicole Neumann, y algunas de sus declaraciones generaron una fuerte polémica en redes sociales.

Durante la charla, el piloto recordó el comienzo de su historia de amor con la modelo y, en medio de la conversación, habló de las mujeres calificándolas según su belleza. Aunque su intención era halagar a su esposa, sus dichos despertaron una ola de críticas.

Nicole Neumann defendió a Manu Urcera tras la polémica por puntuar a las mujeres (captura de América TV y Solo por Niki)

Nicole Neumann defendió a Manu Urcera tras la polémica por puntuar a las mujeres

Frente a la repercusión, Nicole fue consultada por Desayuno Americano y no dudó en salir a defender a su marido.

El cronista le preguntó: “Le hiciste una entrevista a Manu y generó un poco de polémica porque habló de las mujeres calificándolas. ‘Es un 8, un 7, y te levantás con un 3’. ¿Qué pasó con esto?”.

Sin vueltas, la modelo explicó que el contexto de un streaming puede llevar a expresarse de otra manera.

“Quizás cuando uno está en un streaming te relajás un poco, sentís que estás en una reunión de amigos y habló desde ese lugar. Las mujeres también lo hacen con los tipos”, dijo Neumann.

Entonces, el notero retrucó: “¿Has puntuado hombres?”.

Nicole respondió con sinceridad: “Todo el mundo lo hace entre amigos. ‘¿Pero qué es un 6, un 8?’. No me acuerdo una situación puntual, pero son situaciones que se dan entre amigos, en la intimidad”.

Por último, Neumann aseguró que el verdadero objetivo de Urcera nunca fue descalificar a otras mujeres, sino dedicarle un cumplido a ella.

“Por ahí no sonó de lo más lindo, pero lo que él quiso fue decirme un piropo a mí, resaltar que me levantaba igual de linda. No sé por qué buscarle el lado choto a algo que me parece que no”, concluyó Nicole Neumann con contundencia.