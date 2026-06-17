Nicole Neumann volvió a estar en el centro de la escena tras el ida y vuelta entre su marido, Manu Urcera, y Juana Viale durante el programa Almorzando con Juana. Fiel a su estilo, la modelo enfrentó a la prensa y no se guardó nada: “Si te copaste con otra, yo me copo con otro, besitos, nos vimos”.
La polémica se desató después de que circularan imágenes de Manu y Juana protagonizando un supuesto “coqueteo” que dio que hablar en redes sociales. Nicole, lejos de esquivar el tema, fue directa: “No lo pude ver porque estaba haciendo una campaña, algo vi, es parte del show, estoy acostumbrada a ver todo lo que se arma”.
La modelo contó que al volver de una grabación el piloto de utomovilistmo le contó que “se murió de risa con Rafa, que las chicas re buena onda, que Juana re buena onda”. Cuando le consultaron si este tipo de situaciones podría generar una charla o conflicto en la pareja, Nicole fue contundente.
“Yo creo que no. Me quedé pensando si realmente da para una charla, pero no sé, siempre se busca algo, viste, algo que dijiste mal o algo que no sé qué. En este caso, es un supuesto coqueteo... será que estoy muy segura de mí, no percibo nada extraño”, remarcó.
Fue entonces cuando Neumann hizo referencia a los celos: “No soy celosa. Tuve una etapa celosa en mi vida, pero a esta altura no, estoy plantada en un lugar donde tampoco me estresaría si pasara una situación así. Ya no estoy en una etapa en la que esfuerzo nada. Si se copó con otra, bueno, ni idea. La vida es así. Me coparé mañana con otro, qué sé yo”.
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LA TAJANTE RESPUESTA DE NICOLE NEUMANN CUANDO LE PREGUNTARON SI ABRIRÍA PAREJA
Nicole Neumann también fue consultada sobre si estaría dispuesta a abrir la pareja. Su respuesta fue tajante: “No, no. No, besitos Cacho, copate con la otra, yo me copo con otro, no te vi nunca más la cara, claramente”.
Para cerrar, la modelo remarcó que ya no se angustia por rumores o suposiciones tras años en el medio: “Tampoco me voy a angustiar por cosas que no pasaron. Es parte de la exposición y del show. Si pasa, pasa, y si no, seguimos”.
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