Homero Petinatto sorprendió a sus seguidores al mostrar el tratamiento capilar al que se sometió para mejorar la apariencia de su cabello. El influencer visitó una institución médica especializada en prevención, mantenimiento y recuperación capilar con el objetivo de rellenar las entradas y corregir la línea frontal.

A través de sus redes sociales, compartió un video en el que documentó el procedimiento paso a paso y aprovechó para hablar del resultado con el humor que lo caracteriza.

Video: Homero Petinatto mostró el tratamiento capilar que se hizo para rellenar las entradas

Homero Petinatto mostró cómo fue su tratamiento capilar

Lejos de ocultarlo, el hijo de Roberto Petinatto decidió contar públicamente su experiencia y hasta recomendó el procedimiento a quienes atraviesan una situación similar.

“Soy un coquetón y tu deberías serlo también porque tu novia no te mira con tanto cariño, pelón”, bromeó Homero en el video.

Además, buscó derribar algunos de los prejuicios que suelen existir alrededor de este tipo de tratamientos estéticos.

“No duele, no te rasuran y no se da cuenta nadie”, aseguró.

La humorada final de Homero Petinatto

Como es habitual en sus publicaciones, el influencer cerró el tema con una ocurrencia que generó risas entre sus seguidores.

“Digo, por si además de pelón te da vergüenza que tus amigos sepan que plantaste gramita bahiana”, lanzó entre risas.