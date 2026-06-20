Nicole Neumann volvió a dar una lección de estilo en sus redes sociales al compartir un outfit que combina dos de las tendencias más fuertes de la temporada: el slip dress y los pantalones fluidos de inspiración bohemia. La modelo eligió un vestido lencero satinado en tono ciruela, con delicados detalles de encaje en el escote y el ruedo.

Se trata de una pieza que remite al clásico camisón pero reinterpretada para llevar fuera del dormitorio. En lugar de usarlo de manera tradicional, Nicole sumó un pantalón amplio en color nude con terminación fruncida y detalles de puntilla, creando una combinación original y sofisticada.

El vestido de textura satinada se destacó por su caída suave y su brillo sutil, mientras que los detalles de encaje aportaron romanticismo y feminidad. La superposición sobre un pantalón holgado elevó la propuesta y le dio un aire relajado, alineado con la tendencia que mezcla prendas delicadas con siluetas cómodas.

Nicole Neumann y su look lencero tendencia (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial).

Para completar el outfit, Nicole sumó un clutch negro con aplicaciones brillantes y llevó el cabello suelto, peinado de manera natural. El maquillaje, fresco y luminoso, acompañó el espíritu elegante del conjunto.

POR QUÉ EL ESTILO LENCERO SIGUE SIENDO TENDENCIA

La moda lencera continúa ganando terreno gracias a su versatilidad. Vestidos satinados, tops con encaje y prendas inspiradas en la ropa de dormir se transformaron en básicos de guardarropa capaces de adaptarse tanto a eventos nocturnos como a looks urbanos.

En el caso de Nicole Neumann, la apuesta fue un paso más allá: combinar el vestido lencero con pantalones amplios para lograr una imagen moderna, cómoda y sofisticada al mismo tiempo. De esta manera, la modelo se sumó a una de las corrientes más fuertes de la moda actual, caracterizada por el uso de satén, encaje y siluetas inspiradas en la ropa interior.

CÓMO ADAPTAR ESTE LOOK AL DÍA A DÍA

Se puede reemplazar el vestido por una camisola de satén y combinarla con pantalones de lino o jeans rectos para lograr una versión más urbana y fácil de llevar.

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