La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 22 hasta el 26 de junio del 2026.

LUNES

Aries: La Luna creciente en Libra, tu signo opuesto, impulsa el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Es un gran momento para fortalecer la pareja y construir proyectos afectivos en conjunto.

Tauro: La Luna creciente en Libra te ayuda a comprender mejor las necesidades del otro. Avanzas con serenidad en el amor y encuentras mayor equilibrio entre deseo, compromiso y bienestar.

Géminis: La Luna creciente en Libra, signo afín al tuyo, favorece el romance y las nuevas conexiones. El amor fluye con naturalidad y aparecen oportunidades para compartir momentos especiales.

Cáncer: La Luna creciente en Libra te invita a encontrar armonía entre tus emociones y las de quien amas. Escuchar con atención fortalecerá vínculos y mejorará la convivencia afectiva.

Leo: La Luna creciente en Libra activa conversaciones importantes y proyectos compartidos. Una relación puede dar un paso adelante gracias a la confianza, la comprensión y el respeto mutuo.

Virgo: La Luna creciente en Libra te anima a dejar de analizar tanto y permitir que los sentimientos fluyan. Una actitud más abierta favorece encuentros sinceros y conexiones más profundas.

Libra: La Luna creciente en tu signo potencia el magnetismo, el encanto y las ganas de compartir. Es un período ideal para iniciar relaciones, reconciliarte o fortalecer un vínculo importante.

Escorpio: La Luna creciente en Libra te ayuda a observar tus emociones desde otra perspectiva. Soltar el control permite que el amor avance con mayor libertad y autenticidad.

Sagitario: La Luna creciente en Libra favorece los planes de a dos y las experiencias compartidas. El amor se fortalece cuando existe confianza, complicidad y visión de futuro.

Capricornio: La Luna creciente en Libra te invita a equilibrar responsabilidades y vida afectiva. Dedicar tiempo a quien amas fortalece la relación y genera mayor estabilidad emocional.

Acuario: La Luna creciente en Libra favorece el entendimiento, la comunicación y los acuerdos amorosos. Una conversación sincera puede acercarte mucho más a una persona especial.

Piscis: La Luna creciente en Libra despierta deseos de compartir y construir vínculos más armónicos. El amor crece cuando expresas lo que sientes con honestidad y sensibilidad.

MARTES

Aries: La Luna en Libra te invita a escuchar más y reaccionar menos en el amor. Una conversación sincera mejora la relación y permite construir acuerdos que fortalecen el vínculo.

Tauro: La Luna en Libra favorece gestos de cariño, encuentros tranquilos y momentos compartidos. El amor crece cuando encuentras equilibrio entre tus necesidades y las del otro.

Géminis: La Luna en Libra activa el romance, la seducción y las ganas de disfrutar. Es un excelente momento para expresar sentimientos y abrir espacio a nuevas posibilidades amorosas.

Cáncer: La Luna en Libra te ayuda a comprender mejor las emociones ajenas. La empatía fortalece vínculos importantes y crea un clima ideal para compartir afecto y confianza.

Leo: La Luna en Libra favorece el diálogo y la conquista. Tus palabras tienen un encanto especial y pueden acercarte a una persona con la que deseas construir algo valioso.

Virgo: La Luna en Libra te anima a dejar de lado las exigencias y disfrutar más del presente. El amor encuentra mejores respuestas cuando permites que todo fluya naturalmente.

Libra: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo y capacidad de atraer. Es un día ideal para fortalecer vínculos, aclarar sentimientos y generar encuentros llenos de armonía.

Escorpio: La Luna en Libra suaviza tensiones emocionales y te ayuda a ver las relaciones con mayor objetividad. Una actitud abierta mejora el entendimiento y la cercanía afectiva.

Sagitario: La Luna en Libra favorece planes compartidos y experiencias que unen corazones. El amor se fortalece cuando existe confianza, compañerismo y ganas de crecer juntos.

Capricornio: La Luna en Libra te invita a equilibrar responsabilidades y sentimientos. Dedicar tiempo a quien amas genera estabilidad emocional y fortalece la relación a largo plazo.

Acuario: La Luna en Libra favorece nuevas conexiones y conversaciones inspiradoras. Una persona especial puede sorprenderte con gestos que despiertan ilusión y entusiasmo afectivo.

Piscis: La Luna en Libra potencia la sensibilidad y el deseo de compartir. El amor encuentra un camino más claro cuando expresas lo que sientes con sinceridad y dulzura.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Escorpio despierta emociones intensas y deseos difíciles de ignorar. Es momento de expresar lo que sientes con honestidad y construir vínculos más profundos y auténticos.

Tauro: La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, activa el amor y las emociones más intensas. Una relación puede transformarse positivamente si te animas a abrir el corazón sin reservas.

Géminis: La Luna en Escorpio te invita a dejar de racionalizar tanto los sentimientos. Escuchar tu intuición mejora los vínculos y te ayuda a comprender mejor lo que realmente deseas.

Cáncer: La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad y fortalece las conexiones emocionales. El amor encuentra un terreno fértil para crecer cuando compartes tus sentimientos sin miedo.

Leo: La Luna en Escorpio te conecta con deseos profundos y emociones verdaderas. Una conversación sincera puede sanar diferencias y fortalecer una relación que valoras mucho.

Virgo: La Luna en Escorpio aumenta la intensidad emocional y las ganas de compartir. Es un buen momento para expresar afecto, fortalecer la confianza y dejar atrás inseguridades.

Libra: La Luna en Escorpio te impulsa a buscar relaciones más auténticas y comprometidas. Descubres que la verdadera armonía nace cuando te muestras tal como eres.

Escorpio: La Luna en tu signo potencia el magnetismo, la pasión y la capacidad de conquista. Tu presencia atrae miradas y favorece encuentros cargados de emoción y profundidad.

Sagitario: La Luna en Escorpio te invita a reflexionar sobre tus sentimientos antes de actuar. La sinceridad emocional te acerca a vínculos más sólidos y significativos.

Capricornio: La Luna en Escorpio fortalece la confianza y el compromiso en las relaciones. Compartir sueños y proyectos con quien amas genera una conexión mucho más profunda.

Acuario: La Luna en Escorpio puede despertar emociones intensas que no esperabas. Escuchar lo que sientes te ayudará a comprender mejor tus necesidades afectivas actuales.

Piscis: La Luna en Escorpio favorece el amor, la intuición y la conexión emocional profunda. Te resulta más fácil expresar sentimientos y abrirte a experiencias transformadoras.

JUEVES

Aries: La Luna en Sagitario enciende la pasión y las ganas de vivir nuevas experiencias en el amor. Un encuentro espontáneo o una propuesta diferente renuevan tu entusiasmo afectivo.

Tauro: La Luna en Sagitario te invita a salir de la rutina emocional y animarte a más. El amor crece cuando dejas espacio para la aventura, la confianza y la espontaneidad compartida.

Géminis: La Luna en Sagitario, tu signo opuesto, activa vínculos importantes y conversaciones sinceras. Una relación puede avanzar si ambos se permiten hablar con total honestidad.

Cáncer: La Luna en Sagitario aporta optimismo y ligereza a tu mundo emocional. Dejas atrás preocupaciones y disfrutas más del presente junto a las personas que amas.

Leo: La Luna en Sagitario, signo afín al tuyo, favorece el romance, la pasión y la diversión. Es un momento ideal para expresar sentimientos y compartir experiencias inolvidables.

Virgo: La Luna en Sagitario te desafía a confiar más y controlar menos en el amor. Una actitud abierta favorece encuentros genuinos y fortalece vínculos que necesitan crecer.

Libra: La Luna en Sagitario favorece el diálogo, la seducción y los proyectos compartidos. El amor encuentra nuevos caminos cuando te animas a mostrar lo que realmente sientes.

Escorpio: La Luna en Sagitario te ayuda a mirar las relaciones con mayor optimismo. Soltar viejas desconfianzas permite que el amor avance con más libertad y autenticidad.

Sagitario: La Luna en tu signo potencia el magnetismo, la confianza y el deseo de compartir. Es un gran momento para iniciar una historia, fortalecer vínculos o volver a creer.

Capricornio: La Luna en Sagitario te invita a expresar emociones que normalmente reservas. Hablar desde el corazón mejora la relación y genera una conexión mucho más profunda.

Acuario: La Luna en Sagitario activa encuentros, amistades y posibilidades románticas. Una persona especial puede sorprenderte con propuestas que despierten ilusión y entusiasmo.

Piscis: La Luna en Sagitario favorece decisiones importantes en el amor y aporta claridad emocional. Comprendes mejor lo que buscas y avanzas hacia vínculos más sinceros y felices.

VIERNES

Aries: Mercurio retrógrado en Cáncer te invita a revisar conversaciones pendientes y emociones que quedaron sin expresar. Una charla sincera puede ayudarte a sanar y fortalecer el amor.

Tauro: Mercurio retrógrado en Cáncer favorece el reencuentro con sentimientos que creías resueltos. Escuchar con atención mejora la comunicación y fortalece vínculos importantes.

Géminis: Mercurio retrógrado en Cáncer te pide hablar menos desde la mente y más desde el corazón. Viejas historias amorosas pueden reaparecer para mostrarte algo valioso.

Cáncer: Mercurio retrógrado en tu signo te lleva a revisar deseos, emociones y necesidades afectivas. Es tiempo de comprender mejor lo que sientes antes de tomar decisiones.

Leo: Mercurio retrógrado en Cáncer favorece la introspección y la reflexión emocional. Antes de buscar respuestas afuera, escucha lo que tu corazón intenta comunicarte.

Virgo: Mercurio retrógrado en Cáncer ayuda a revisar expectativas y acuerdos en el amor. Una conversación pendiente encuentra el momento adecuado para desarrollarse con madurez.

Libra: Mercurio retrógrado en Cáncer te invita a recuperar el equilibrio emocional en tus relaciones. Revisar viejas diferencias puede abrir paso a una conexión más auténtica.

Escorpio: Mercurio retrógrado en Cáncer favorece la comprensión profunda de los sentimientos. Una persona del pasado podría reaparecer para ayudarte a cerrar o transformar una historia.

Sagitario: Mercurio retrógrado en Cáncer te anima a reflexionar sobre compromisos y necesidades emocionales. El amor crece cuando existe honestidad y disposición para escuchar.

Capricornio: Mercurio retrógrado en Cáncer activa temas importantes en la pareja y las relaciones cercanas. Revisar acuerdos y expresar emociones fortalece los vínculos duraderos.

Acuario: Mercurio retrógrado en Cáncer te ayuda a comprender mejor tus sentimientos y los del otro. La empatía y la paciencia serán claves para evitar malentendidos afectivos.

Piscis: Mercurio retrógrado en Cáncer favorece recuerdos, reconciliaciones y conversaciones profundas. Escuchar tu intuición te permitirá encontrar respuestas valiosas para el amor.