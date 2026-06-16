Juliana Awada volvió a captar todas las miradas en redes sociales con una imagen tomada dentro de su casa. En la foto se la ve con un sweater de cuello alto en tono bordó, jeans clásicos y un ramo de flores en la mano, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: la perfecta armonía entre su look y la decoración del ambiente.

El color elegido para su outfit se repite en varios elementos de la escena. Desde la gran obra de arte que domina una de las paredes hasta la lámpara de diseño y las flores que sostiene, todo sigue una misma gama de rojos profundos que aporta calidez y sofisticación al espacio.

Juliana Awada (Foto: Instagram/@juliana.awada).

La clave que deja ver la empresaria es apostar por una paleta cromática coherente. Al repetir un mismo color en distintos objetos decorativos y también en la indumentaria, logra una imagen equilibrada, elegante y visualmente atractiva.

EL INFALIBLE TIP DE DECORACIÓN DE JULIANA AWADA

El contraste con las paredes blancas, las cortinas claras y los muebles en tonos neutros permite que los detalles en rojo se conviertan en los grandes protagonistas del ambiente al mismo tiempo que el look de Juliana Awada para esta postal.

Los especialistas en interiorismo suelen recomendar elegir un color de acento y replicarlo en diferentes puntos de una habitación. En el caso de Awada, el bordó aparece en el arte, los accesorios decorativos y su vestimenta, generando una sensación de continuidad y estilo que transforma una simple foto en una verdadera inspiración de diseño.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.