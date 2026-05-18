Babasónicos confirmó su show en Noches Capitales 2026 y será una de las grandes atracciones de la nueva edición del festival.

La banda se presentará el próximo 14 de noviembre de 2026 en el Hipódromo de La Plata, en el marco del exitoso ciclo de shows al aire libre bajo el cielo platense.

La legendaria banda liderada por Adrián Dárgelos volverá a la ciudad de La Plata para desplegar un espectáculo impactante con canciones de su último disco, Cuerpos, Vol. 1, además de los clásicos más importantes de su carrera.

Tras la salida de su nuevo disco “Cuerpos, Vol.1” Babasonicos se encuentra presentando un espectáculo único.

Entradas para Babasónicos en Noches Capitales 2026

La venta general de entradas comenzará el lunes 18 de mayo a las 17:00 horas, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Los tickets estarán disponibles a través de Livepass.

Noches Capitales 2026: una nueva edición con grandes artistas

El primer artista confirmado fue Diego Torres, quien se presentará el 19 de septiembre de 2026, marcando su regreso a La Plata luego de siete años.

Ahora se suma Babasónicos, que promete una noche inolvidable con una puesta innovadora y un repertorio que combina estrenos y clásicos.

Babasónicos en La Plata 2026: fecha confirmada