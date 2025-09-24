Zaira Nara está acostumbrada a poner la cara en escándalos propios y ajenos, y la soltura con la que respondió sobre el incipiente romance de Sabrina Rojas y Facundo Pieres fue por demás sugestiva.

Consultada sobre la apasionada escena que se vio en un boliche de Puerto Madero, la hermana menor de Wanda Nara se despegó: “Puede ser. No tengo ni idea. No voy yo blanquear cosas que no me corresponden”.

La respuesta de Zaira estuvo precedida de una mirada perdida, labios apretados y los brazos cruzados, hasta que miró a cámara, sonrió y dejó en claro que el polista está en libertad de acción.

Sin embargo enfatizó en una nota con Los Profesionales de Siempre: “Tengo muy buena relación con él”.

“La verdad es que lo quiero mucho. También quiero mucho a toda su familia. Así que me encantaría que sea feliz”, continuó casi como marcando territorio y dejando abierta la chance a una reconciliación tras casi tres años de idas y vueltas.

Cómo está Zaira Nara después de la separación de Facundo Pieres

Desmentido el rumor de affaire con Victorio D’Alessandro en el baño de un bar, Zaira aclaró que está “sola”.

“Esto en un momento de mucha libertad, de mucha introspección también", continuó con picardía.

“Disfrutando un momento de mi vida que anhelé mucho tiempo. Tenía ganas de alguna vez en mi vida estar sola, soltera, por decirlo de alguna forma”, cerró Zaira Nara.