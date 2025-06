Fue un momento de mucha tristeza la que se vivió en Cuestión de Peso luego de que Marianella quedara eliminada por segunda vez después de que la balanza marcara una diferencia de 1.900 kilos con respecto a lo que debía pesar.

Muy angustiada y con lágrimas en los ojos, la joven hizo su descargo en vivo: “Ya no sé qué hacer. Al final siempre me va mal en todo lo que hago. Si vuelvo a engordar no sirve de nada. Me frustra porque no es que comí algo, sino que descanso mal”, expresó.

“Ya no tengo ganas”, agregó, dejando en claro que ya no siente fuerzas con continuar con el tratamiento con el que llogró bajar más de 40 kilos. Por último, sus compañeros se acercaron para abrazarla y darle fuerzas en este triste momento.

Foto: Captura (eltrece)

LAS LÁGRIMAS DE FELICIDAD DE LUISITO TRAS LLEGAR A SU ALTA, A 14 AÑOS DE HABER INGRESADO A CUESTIÓN DE PESO

A 14 años de haber decidido cambiar su vida al ingresar a Cuestión de Peso y a tres meses de haber quedado eliminado del programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, Luisito finalmente pudo cumplir su sueño y llegar a su tan ansiada alta.

El exparticipante debía pesar 110 kilos para lograr el objetivo y la balanza marcó 104,6 kilos; registrando una diferencia de 111, 5 kilos desde que comenzó su tratamiento.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovido por esto, Luisito dijo unas emotivas palabras en vivo: “Primero, le voy a dedicar esto a mi mamá y a mi papá que me habló recién antes de entrar acá. A mi esposa, Noelia, que siempre estuvo ahí y que está; a todos los compañeros que pasaron a lo largo del camino, a ustedes, a la producción y a los médicos”, atinó a decir.

Foto: Captura (eltrece)

Minutos más tarde, el doctor Alberto Cormillot se acercó a darle un sentido abrazo y compartió toda la felicidad que le generó el esfuerzo y dedicación que le imprimió uno de los participantes más queridos del programa.

