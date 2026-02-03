Luego del accidente que sufrió con su moto, Thiago Medina reactiva distintos aspectos de su vida de a poco.

Ahora, a través de sus redes sociales, se deshizo de comentarios maliciosos y contó cuál es el próximo paso que dará.

Thiago Medina pidió apoyo y anunció que comienza un nuevo emprendimiento: vende celulares de manera online.

Foto: Instagram (@thi4go_km)

EL NUEVO TRABAJO DE THIAGO MEDINA

El ex participante de Gran Hermano explicó: “Volvimos renovados. Todo lo que buscas: IPhone y Accesorios. Venta mayorista y minorista. Hacemos envíos a todo el país”.

Thiago Medina tomó una drástica decisión: cuál es su nuevo trabajo | Créditos: Instagram @thi4go_km

A ello agregó que el emprendimiento se encuentra en Zona Oeste, que aceptan teléfonos en parte de pago y que recibe efectivo en pesos, dólares y transferencias.

Finalmente, se alejó de las acusaciones de “ser un mantenido” y demostró que sustenta sus gastos y mantiene a sus hijas gemelas de dos años.