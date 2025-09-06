La separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin sigue dando que hablar, y esta vez fue Mimi Alvarado quien rompió el silencio y contó detalles desconocidos sobre los motivos que llevaron al final de la pareja.

En diálogo con Pronto, la pareja de Luciano ‘el Tirri’ fue contundente: “Como yo la conozco a Cande, yo le dije: ‘¿Tú te vas a casar? Vas a durar dos meses casada’”. Por su parte, Matiás Vázquez comentó: “A mí me dijeron que él la volvió loca a ella”.

Candelaria Tinelli en su fiesta de casamiento con Coti Sorokin en el 2024 (Foto: Movilpress)

A lo que la influencer aclaró: “No, lo que pasa es que Coti era algo machista, a él le molestaba un poco como Cande a veces se cambiaba y después ella abrió los ojos, despertó y dijo basta”.

Mimi Alvarado habló de Cande Tinelli y Coti Sorokin (Foto: captura de Pronto).

Al ser consultada sobre si existió maltrato, Mimi expresó: “No sé si la trataba mal, no, delante mío nunca hubo un destrato, pero sí era muy celoso y Cande también era celosa, pero yo creo que ella se cansó de ese control, con la ropa y demás. Hay otras internas pero no las voy a decir”.

CANDE TINELLI FORMARÁ PARTE DEL STREAMING DE MARCELO JUNTO A SU HERMANA JUANA

Tras los rumores acerca de la cancelación del Bailando 2025 por los altos costos del programa, Marcelo Tinelli contó cuáles son sus planes laborales para lo que queda de este año y el verano del 2026: “Voy a hacer streaming y varias cosas para plataformas que no lo puedo decir”.

“Estamos trabajando bastante. El equipo es grande, somos diez, van a estar mis dos hijas escorpianas, Cande y Juani, trbajando conmigo en el streaming, los demás no les puedo decir”, dijo el empresario a los medios en un evento.

