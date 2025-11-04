El escándalo en la familia Tinelli tras la denuncia que radicó Juanita, la hija de Marcelo y Paula Robles, por amenazas de muerte, sumó un nuevo capítulo. Esta vez fue Mimi Alvarado, la pareja de Luciano ‘el Tirri’ quien salió a hablar y fue tajante.

En diálogo con el programa SQP, la mediática no se guardó nada y dejó en claro su postura sobre el conflicto entre la modelo y el conductor: “No me gusta cuando lo hunden a Marcelo, cuando lo tocan es como que tocan una parte a mí, lo quiero como si fuese un papá y la verdad, no está bueno que pasen estas cosas”.

En el audio que envió Mimi a la emisión de Yanina Latorre, no dudó en expresar sus dudas sobre la denuncia de Juana: “Es muy joven y cuando uno tiene 22 años es medio caprichoso. La conozco muy bien. En Los Tinelli le dije lo que pensaba de ella”.

"Está bueno que haya hecho la denuncia y le pusieran un botón antipánico, porque uno nunca sabe... pero mi postura es muy parecida a la de Sole (Aquino)“, expresó haciendo referenci a estos dichos de la ex de Tinelli: ”No le creo, lo hace para llamar la atención, no tiene sustento la denuncia”.

Este martes, en el programa de Lape Club Social, Mimi volvió a criticar a la hija menor de Marcelo Tinelli: “Juana es mitómana desde chiquita, miente desde un lado de adolescente, de capricho”.

Además, Mimi puso en duda de que haya sido Juana la que escribió el descargo en Instagram:. “No sé, capaz lo escribió el abogado, está muy prolijo, Juana no creo que escriba así”.

CÓMO ESTÁ RELACIÓN DE LA FAMILIA TINELLI CON JUANITA TRAS EL ESTALLIDO DEL CONFLICTO

Mimi reveló también cómo está la relación de la familia Tinelli con Juanita tras el estallido del conflicto: “Nosotros estamos grabando, está todo bien, Juanita no está en el reality, ella se bajó. Y la conozco mucho y bueno, no me quiero meter mucho en eso”.

Sobre el hecho de haber hecho público el conflicto familiar, Mimi dijo picantísima: “Hay cosas que hace que no están buenas, como exponer esas cosas tan delicadas. Me parece un montón".

