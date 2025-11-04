Juanita Tinelli publicó una denuncia por amenazas y fue foco de críticas por su redacción; Malena Pichot fue lapidaria.
La guionista, actriz y comediante no tuvo contemplaciones a la hora de analizar el tema, con especial mirada en el texto.
En un fragmento durante su programa en FutuRock, se alejó del contenido del mensaje de la hija de Marcelo Tinelli.
MALENA PICHOT CONTRA LA REDACCIÓN DE JUANITA TINELLI
En FutuRock, se abordó como tema la denuncia pública de Juanita Tinelli y, luego del análisis serio, llegó el tono clásico de Malena Pichot.
“Un párrafo que tenga principio, desarrollo y conclusión no es fácil. No se pongan a escribir si no están preparados. Es más difícil de hacer lo que hace que hacerlo bien”, ironizó.