A lo largo de los años, Mimi Alvarado se ganó un lugar en el medio gracias a su carisma, autenticidad y personalidad sin filtro. Aunque comenzó siendo conocida como “la novia de El Tirri”, hoy se destaca por mérito propio, tanto en redes como en la televisión, donde su lengua filosa y estilo frontal la convirtieron en una figura querida —y a veces temida— del espectáculo.

Fiel a su estilo, Mimi comparte con sus seguidores cada aspecto de su vida, desde sus anécdotas más disparatadas hasta los momentos más sensibles. Esta vez, conmovió a su comunidad al contar que murió Lily, una de sus perritas más queridas, mientras ella se encontraba de viaje, lejos de su República Dominicana natal.

Mimi Alvarado atraviesa un duro momento y conmovió a todos con su relato: “Es injusto". CREDITO: Instagram/@marielitamimi.

EL MENSAJE DE MIMI ALVARADO A SU PERRA

“En memoria de la mitad de mi corazón, Lily. La reina de mi casa. No sé cómo será todo sin ti cuando vuelva. Más no puedo decir… 15 años. Siempre me esperabas y yo me moría por verte. No llegué a tiempo... Eres eterna; infinita, única, compañera. Es una pesadilla esto. Injusto. Pero también es la vida; no dejen nada para después. Uno nunca sabe. Descansa en paz”, escribió Mimi con dolor.

El posteo se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y amor, muchos de ellos de famosas como Silvina Escudero, Majo Martino, Mica Tinelli y Barbie Simons, quienes le enviaron palabras de consuelo.