Luck Ra sorprendió al público al convertirse en invitado especial del show de Chayanne en Córdoba, en una noche que combinó carisma, baile y mucha emoción.

Durante el concierto, el cantante cordobés subió al escenario para interpretar junto al artista puertorriqueño “Un siglo sin ti”, uno de los grandes clásicos de su repertorio.

Fue la primera vez que ambos artistas cantaron este tema juntos en vivo, frente a una multitud que siguió la presentación de pie y celebrando el encuentro musical.

Luck Ra sorprendió como invitado en el show de Chayanne en Córdoba (Foto de prensa)

La interpretación tuvo además un toque especial con el estilo cuartetero de Luck Ra, que se sumó al despliegue escénico de Chayanne y generó uno de los momentos más destacados de la noche en Córdoba.