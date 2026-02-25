Este 24 de febrero se produjo el esperadísimo regreso de Chayanne a la Argentina ya que el músico brindó el primero de sus siete shows en el Movistar Arena, en el marco de su gira Bailemos Otra Vez Tour.

Además de sus cinco primeras presentaciones en Buenos Aires, el artista llegará a Córdoba el 27 de febrero y luego regresará a la Ciudad para un megashow en el Estadio Vélez el 13 de marzo. En ese marco, Chayanne hizo una combinación explosiva de sus clásicos con los temas de su nuevo disco.

Salomé, Boom Boom, Un siglo sin ti, Provócame y Torero fueron algunos de los temas que los fans corearon a más no poder en un show que Ciudad Magazine tuvo el placer de capturar para sus seguidores.

LAS MEJORES FOTOS DEL PRIMER SHOW DE CHAYANNE EN SU REGRESO A ARGENTINA

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

Chayanne en Argentina (Foto: Movilpress)

