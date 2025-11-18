La expectativa por el regreso de Chayanne a la Argentina superó todos los pronósticos. Luego de seis años sin presentarse en Buenos Aires, el artista puertorriqueño anunció cinco shows en el Movistar Arena y las entradas volaron en cuestión de horas.

La demanda fue tan alta que miles de fanáticos quedaron sin posibilidad de comprar un ticket, lo que llevó al cantante a habilitar una nueva fecha para dar un cierre monumental a su paso por el país. Así, confirmó un recital en el Estadio Vélez Sarsfield para el 13 de marzo, una noticia que celebraron de inmediato sus seguidores.

“Yo sólo obedezco… Nos vemos el 13 de marzo en el Estadio Vélez, mis porteñas”, escribió el puertorriqueño en su cuenta de Instagram, donde oficializó el anuncio. La fecha se suma a los conciertos ya agotados del 24 y 25 de febrero, y del 1°, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena. A esto se suma su presentación del 27 de febrero en Córdoba, donde actuará en el Estadio de Instituto.

LA GIRA “BAILEMOS OTRA VEZ” Y LAS NUEVAS CANCIONES QUE PRESENTARÁ EN ARGENTINA

Su regreso se da en el marco de la exitosa gira “Bailemos Otra Vez”, con la que Chayanne recorrió más de diez países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa presentando su álbum homónimo lanzado en 2023. Este tour marca un momento clave en su carrera reciente y desembarcará en Buenos Aires con un espectáculo renovado, que combinará escenografía de gran producción, nuevas canciones y la fuerza de sus clásicos infaltables.

Chayanne. Foto: prensa

En estos shows, el artista repasará temas históricos como Salomé, Un siglo sin ti, Provócame, Tiempo de Vals y Torero, junto con sus lanzamientos más recientes. La expectativa sobre el show de Vélez es enorme, no sólo por la magnitud del estadio sino porque promete convertirse en uno de los recitales más multitudinarios de su carrera en el país.

La venta de entradas se realizará únicamente a través de entradauno.com. La preventa comenzará el martes 18 de noviembre a las 12, exclusiva para clientes Galicia Visa, que podrán pagar en 6 cuotas sin interés. La venta general, abierta para todos los medios de pago, arrancará el jueves 20 de noviembre a las 12. Desde la producción solicitaron evitar la compra fuera del canal oficial para prevenir estafas o tickets falsos.