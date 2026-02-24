Este martes 24 de febrero, Chayanne se presentará en el Movistar Arena en el marco de su gira mundial “Bailemos Otra Vez Tour”.
El artista cantará en el estadio de Villa Crespo hoy, mañana y el 1°, 4 y 7 de marzo; estará en Córdoba el 27 de febrero y cerrará el 13 del próximo mes en el Estadio de Vélez.
Antes de arribar a Buenos Aires, Chayanne presentó su espectáculo en varios países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa.
CHAYANNE EN EL MOVISTAR ARENA: LO QUE HAY QUE SABER
Las puertas del Movistar Arena abrirán a las 19:00 horas. Roze será el dúo telonero y comenzará a las 20:00, mientras que el show de Chayanne iniciará una hora más tarde.
Acerca de los accesos, hay un ordenamiento por sector. Quienes vayan a las plateas bajas (102 a 109) y altas (301 a 308) ingresarán por Avenida Dorrego 489. Quienes deban ubicarse en las plateas bajas (110 a 118) y altas (309 a 317) entrarán por Avenida Corrientes 6049. Finalmente, el acceso al campo es por Humboldt 450.
Objetos prohibidos
- Equipos de fotografía y video
- Ipads, tablets y laptops
- Palos de banderas y selfie sticks
- Envases de ningún tipo
- Bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo
- Alimentos y bebidas de cualquier tipo
- Sustancias ilegales
- Paraguas o sombrillas
- Pirotecnia y explosivos de ningún tipo
- Banderas con varillas y/o mayores a 1.5mts
- Armas de todo tipo u objetos punzocortantes
- Punteros laser
- Equipos de mate
- Aerosoles, líquidos inflamables, etc.
- Cascos de todo tipo y camisetas de fútbol
- Coches de bebés
- Bolsos y/o mochilas