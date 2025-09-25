Netflix no piensa soltar a su gran éxito argentino: El Eternauta tendrá segunda temporada y Ricardo Darín brindó algunos detalles sobre cómo arrancará la historia.

La noticia fue confirmada por la propia plataforma luego de que la primera entrega se convirtiera en un fenómeno mundial, llegando al podio de las producciones más vistas a nivel global.

La serie, basada en la legendaria historieta creada por Héctor Germán Oesterheld en los años 50, atrapó tanto a los espectadores argentinos como a públicos de otros países.

El elenco completo de El Eternauta de Netflix (Foto: gentileza de Netflix)

Con Darín en el papel de Juan Salvo, un hombre común que se enfrenta a la amenaza de una invasión alienígena tras una nevada mortal en Buenos Aires, la primera temporada cosechó elogios por su calidad visual y por la intensidad dramática de su elenco, en el que también brillaron Carla Peterson, Andrea Pietra, César Troncoso, Marcelo Subiotto y Ariel Staltari.

EL ETERNAUTA 2: CÓMO SERÁ EL PRIMER EPISODIO

En diálogo con la prensa, Darín adelantó que la producción de la segunda parte ya está en marcha, aunque todavía no hay una fecha confirmada de rodaje ni de estreno.

Ricardo Darín en El Eternauta (Foto: gentileza Netflix)

“Lo que puedo decir es que el primer capítulo de la nueva temporada va a retomar la tensión exactamente donde quedó el final anterior. No habrá respiro”, adelantó el actor, sin dar más precisiones para mantener el suspenso.

El anuncio generó una ola de entusiasmo entre los fanáticos que esperaban ansiosos la confirmación.

La primera temporada logró no solo despertar la nostalgia de quienes crecieron leyendo la historieta, sino también conquistar a una generación que conoció la historia por primera vez a través de la pantalla.