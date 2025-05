Barbie Vélez fue al programa Lape club social para hablar de su presente personal y laboral, actualmente está encabezando la obra Suspendan la boda con Nazarena Vélez, y Mauro Szeta la sorprendió en vivo con una dolorosa pregunta.

El periodista le preguntó a la actriz cómo se encuentra hoy, a 9 años de haber denunciado a Fede Bal por violencia de género.

Vale recordar que en 2016 el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal también denunció a Barbie por violencia física y destrozos. Al año siguiente, la Justicia determinó sobreseer a ambos de los cargos que se les habían imputado.

Foto: captura de pantalla de América, Lape club social.

LA INCOMODIDAD DE BARBIE VÉLEZ CUANDO LE PREGUNTARON POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Barbie enfrentó el tema con seriedad y cautela, sin ahondar en lo que fue el traumático desenlace amoroso con el actor.

Mauro Szeta: -¿Estás conectada con los casos de violencia de género que mostramos a diario? ¿Wanda, China y Mauro que están más banalizados? Vos fuiste noticia porque sufriste violencia. ¿Esto en tu cabeza se limpia? ¿La cosa pasa? ¿Hubieras mediatizado más, menos?

Barbie Vélez: -Es un tema que respeto demasiado, con todo lo que vemos y con todo lo que pasa. Es un tema que pasó hace mucho tiempo. Hoy tengo a mi hijo, tengo a mi familia y estoy súper contenta.

Mauro Szeta: -Para otras mujeres que han sufrido violencia, ¿se sale bien? ¿Se puede reconstruir la vida? Vos sos un ejemplo de una mina con mucha luz.

Barbie Vélez: -No quiero hablar de salir y eso. Hoy te puedo decir que estoy muy bien, que tengo mi vida y que estoy feliz.

Mauro Szeta: -¿Necesitaste asistencia psicológica?

Barbie Vélez: -A lo largo de mi vida he hecho bastante terapia, que me encanta y que me sirvió en un montón de aspectos de mi vida. Y hoy estoy muy bien.

