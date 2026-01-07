El testimonio de Romina Gaetani tras someterse a la pericia psiquiátrica fue demoledor contra Luis Cavanagh, a quien denunció por violencia de género mientras fueron pareja.

Como amiga de la actriz, María Fernanda Callejón pudo obtemer detalles del caso: “Ayer ella se sometió a una pericia psiquiátrica muy profunda y extensa”. Por su parte, el empresario se defiende ante la Justicia afirmando que él era víctima de los arrebatos intempestivos de la también cantante.

“Ella no me pudo hablar, me habló muy poquito hoy en la mañana. No hay nadie mejor que yo que la entienda”, afirmó la panelista de La Mañana con Moria en alusión a su conflicto similar con Ricardo Diotto, el padre de su hija.

Romina Gaetani y pareja (Foto: Movilpress)

Qué dijo Romina Gaetani tras denunciar a su ex por violencia de género

“Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”, arrancó Gaetani.

Romina Gaetani (Foto: Movilpress)

“Antes era verbal, hechos de violencia que va calando porque es por goteo, hasta que me redujo y me volvió chiquita”, siguió Romina en su mensaje.

“Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular.

Entonces resumió: “Me controlaba, manipulaba, y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”.

Romina Gaetani y su novio en el cumpleaños de Brenda Gandini (Foto: Movilpress).

Al final, María Fernanda Callejón precisó que Romina Gaetani pidió la restricción de acercamiento la “perimetral y el botón de pánico” para protegerse de Luis Cavanagh.