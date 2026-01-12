Un dato estremecedor puso en máxima tensión el caso de Romina Gaetani. luego de que este lunes se conociera el informe oficial elaborado por los peritos judiciales sobre Luis Cavanagh, el ex de la actriz denunciado por violencia de género, y la conclusión fue demoledora: la situación es de “alto riesgo”.

La información fue revelada en vivo por Martín Candalaft en El Diario de Mariana, quien remarcó la gravedad del momento: “Esto pasa ahora. Acaba de llegar a manos de la Justicia el informe que redactaron los peritos la semana pasada. Se conoció la conclusión hace segundos nada más”. comenzó diciendo el panelista en vivo.

Y enseguida lanzó el dato más fuerte: “El informe dice que la situación es de alto riesgo con respecto al imputado Luis Cavanagh. Y esa es la noticia. Ese es el título que nos está llegando hace segundos nada más”.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura América TV)

“Se estaba esperando desde la semana pasada esta definición del nivel de riesgo que implica la situación de Romina”, cerró el periodista, dando detalles de las nuevas novedades de la causa judicial.

FACUNDO ARANA HABLÓ TRAS LA DENUNCIA DE ROMINA GAETANI POR VIOLENCIA DE GÉNERO A SU EXNOVIO

La situación que atraviesa Romina Gaetani es tan delicada como dolorosa, luego de que la actriz se presentara ante peritos interdisciplinarios en el marco de la denuncia por violencia de género que realizó contra su expareja, Luis Cavanagh.

En paralelo, volvió a subirse a los escenarios junto a La Bomba de Tiempo, donde confesó que, a pesar de seguir adelante, “aún está rota”.

En medio de ese contexto, tomó la palabra Facundo Arana, quien mantiene una historia tensa con Gaetani desde que, en 2022, ella lo acusó de presuntas actitudes violentas durante las grabaciones de la ficción Noche y Día. Si bien ese conflicto pudo resolverse en privado, el vínculo entre ambos quedó marcado.

Ahora, tras la fuerte denuncia de Romina contra su ex, el actor fue consultado en A La Tarde y eligió un tono mesurado y contundente a la vez: “Soy siempre muy prudente a la hora de opinar”, comenzó diciendo en vivo.

Foto: Captura (América)

Además, dejó una frase que resumió su postura frente al caso: “Justicia, justicia, justicia. Me parece que lo mejor es la prudencia, que hablen los que tengan que hablar como tengan que hablar”. Y cerró: “Son cosas muy delicadas para estar opinando uno de afuera”.