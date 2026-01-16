El allanamiento a la casa de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani, dejó al descubierto una serie de elementos que generaron máxima preocupación en la Justicia. La información fue revelada por Martín Candalaft en El Diario de Mariana, donde calificó los hallazgos como “escalofriantes”.

Durante el operativo, los investigadores encontraron municiones, vainas servidas y réplicas de armas, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de la pistola 9 milímetros, que Cavanagh tendría registrada.

“Se encontraron municiones, vainas hervidas —es decir, los restos que quedan luego de disparar una pistola—, réplicas de pistolas, pero no se encontró la pistola. Y ahí la gran pregunta: ¿dónde está la pistola 9 milímetros que tiene Luis Cavanagh?”, planteó Candalaft.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh

Según explicó el panel, Luis tendría permiso para portar o, al menos, para tener el arma, lo que agrava aún más el misterio: “Y ahora van a ver el documento donde muestra que tiene un cargador de 9 milímetros, balas de 9 milímetros”, detalló el periodista.

La lógica inquieta incluso a los especialistas: “¿Quién tendría un cargador y balas si no tenía una pistola?”, se preguntó al aire. Además, Candalaft recordó que Romina Gaetani aseguró haber visto el arma, lo que refuerza la sospecha de que fue escondida antes del allanamiento.

"Se encontraron municiones, vainas hervidas —es decir, los restos que quedan luego de disparar una pistola—, réplicas de pistolas, pero no se encontró la pistola".

“Tiene de todo menos la pistola. Algo que ya se sabía que le iban a ir a buscar. La escondió”, afirmó. Y en cuanto al detalle oficial del procedimiento, el periodista leyó directamente información del expediente elevado al juez: “Le informan que encontraron en el allanamiento primero una pistola de aire comprimido. Es una réplica, no tiene bala de plomo, pero igual hace mucho daño”.

El arma es de calibre 4,5, y Candalaft fue contundente al advertir sobre su peligrosidad: “Un tiro a quemarropa de un revólver o pistola de aire comprimido es peligroso. Conozco el caso de una persona a la que le sacaron un ojo”.

Pero eso no fue todo. En la vivienda también hallaron cartuchos y vainas servidas de calibre 9 milímetros: “Cartuchos de 9 milímetros y un panel de 23 vainas servidas, calibre 9 milímetros”, enumeró Candalaft. Y cerró: “Vainas servidas es cuando se dispara una pistola y queda la bala vacía. Evidentemente él las levantó, las recogió y se las guardó”.

"Tiene de todo menos la pistola. Algo que ya se sabía que le iban a ir a buscar. La escondió".

QUÉ DICE EL INFORME PSICOLÓGICO DEL EX DE ROMINA GAETANI DENUNCIADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO: “ALTO RIESGO”

Un dato estremecedor puso en máxima tensión el caso de Romina Gaetani. luego de que este lunes se conociera el informe oficial elaborado por los peritos judiciales sobre Luis Cavanagh, el ex de la actriz denunciado por violencia de género, y la conclusión fue demoledora: la situación es de “alto riesgo”.

La información fue revelada en vivo por Martín Candalaft en El Diario de Mariana, quien remarcó la gravedad del momento: “Esto pasa ahora. Acaba de llegar a manos de la Justicia el informe que redactaron los peritos la semana pasada. Se conoció la conclusión hace segundos nada más”. comenzó diciendo el panelista en vivo.

Y enseguida lanzó el dato más fuerte: “El informe dice que la situación es de alto riesgo con respecto al imputado Luis Cavanagh. Y esa es la noticia. Ese es el título que nos está llegando hace segundos nada más”.

“Se estaba esperando desde la semana pasada esta definición del nivel de riesgo que implica la situación de Romina”, cerró el periodista, dando detalles de las nuevas novedades de la causa judicial.