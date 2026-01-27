En las últimas horas se conoció un avance clave en la causa por violencia de género que involucra a Romina Gaetani. Según informó Mauro Szeta en Lape Club Social, la querella solicitó la detención de Luis Cavanagh, exnovio de la actriz, tras la declaración que ella brindó ante la Justicia.

“El pedido de detención ya está hecho”, aseguró el periodista especializado en policiales, y detalló que la solicitud se enmarca en el delito de lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

De acuerdo a la información brindada por Szeta, la decisión de la querella se tomó luego del testimonio de Romina Gaetani, cuyo relato fue evaluado por los especialistas como de riesgo alto, un factor determinante para avanzar con la medida judicial.

Captura de pantalla de América TV, Lape Club Social.

Por qué piden la detención del exnovio de Romina Gaetani

“Acaban de pedir la detención de Luis Cavanagh. En el marco del delito por lesiones agravadas en el contexto de violencia de género. La querella pidió la detención luego de la declaración de Romina Gaetani. Su relato fue calificado como riesgo alto”, explicó el periodista al aire.

Por el momento, se aguarda la definición de la Justicia sobre el pedido presentado, mientras la causa continúa su curso.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.