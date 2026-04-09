Después de un tiempo alejada de las tablas y tras el conflicto con Luis Cavanagh por violencia de género, Romina Gaetani confirmó su esperado regreso al teatro. La actriz fue convocada por José María Muscari para sumarse a “El divorcio del año”, la comedia que arranca su gira nacional el próximo mes de mayo y que ya genera expectativa en el ambiente artístico.

La obra, que combina humor filoso, actualidad y emoción, suma a Gaetani en un momento clave y potencia una propuesta que promete dar que hablar.

En escena, la actriz interpretará a Evangelina, una mujer atravesada por un divorcio de altísima exposición mediática, donde lo privado se vuelve público y el conflicto impacta de lleno en la salud emocional y los vínculos familiares. Un personaje incómodo, potente y profundamente humano.

Un regreso muy esperado y un debut artístico junto a Muscari

La vuelta de Gaetani no es un dato menor: se trata de una de las figuras más queridas por el público, con una trayectoria que incluye éxitos en televisión como “Soy gitano”, “Noche y día” y “Chiquititas”, además de destacados trabajos en cine y teatro.

Este regreso marca, además, el primer trabajo conjunto entre Gaetani y Muscari, luego de años de intentos y proyectos que no lograron concretarse.

“El divorcio del año” es una nueva creación de José María Muscari junto a Mariela Asensio, la dupla detrás del fenómeno “Perdidamente”.

La obra se inscribe en el universo autoral de Muscari: piezas contemporáneas, provocadoras y con una conexión directa con el público.

Foto: prensa El divorcio del año

Un elenco de lujo y una gira que promete

En un año especial para Muscari, que celebra 30 años de trayectoria como director, esta producción reafirma su vigencia y su capacidad de generar éxitos con sello propio.

El elenco de “El divorcio del año” está integrado por Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais, Rochi Igarzábal y ahora Romina Gaetani, posicionando a la obra como uno de los títulos más fuertes de la temporada.

La gira nacional ya tiene sus primeras fechas confirmadas:

📍 2 de mayo – Pilar

📍 3 de mayo – Quilmes

El regreso de Gaetani y el debut de esta dupla artística prometen emociones fuertes, risas y una mirada filosa sobre los vínculos en tiempos de exposición mediática.