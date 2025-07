Netflix sumó a su catálogo Los sobrevivientes, una serie australiana de misterio y drama que el público argentino la adoptó de inmediato al punto de convertirla en una de las que pronto escaló en el ranking de la plataforma de streaming.

La historia basada en la novela homónima escrita por Jane Harper y publicada en 2020, está creada por Tony Ayres y ambientada en el ficticio pueblo costero Evelyn Bay. Se desarrolla en 6 episodios de entre 45 y 52 minutos.

De qué trata Los sobrevivientes, por Netflix

La serie australiana explora cómo las personas enfrentan eventos traumáticos del pasado que resurgen una y otra vez. Y lo hace en un contexto familiar en este tipo de envío, donde manda la máxima de “pueblo chico, infierno grande”.

La muerte de dos amigos largo tiempo atrás durante un intento de rescate de un tercero dejó una herida que volverá a abrirse a partir del regreso al lugar del sobreviviente, quince años más tarde. Pero por si fuera poco, apenas ocurrieron esas muertes se produjo la desaparición de una joven cuyo cuerpo jamás apareció.

¡Atención, podría haber spoiler!

El joven Kieran vive en Sidney junto a su pareja Mia, quien fue la mejor amiga de la chica desaparecida. Ellos regresan porque el padre de él sufre de una enfermedad mental degenerativa. De parte de su madre hay un trato distante, como si no hubiera podido perdonar el haber quedado atrapado en unas cuevas marinas en medio de una crecida del mar, lo que motivó el rescate fatal por parte de su hermano Finn y Tobey, un amigo.

Este amigo dejó un hijo chico sin padre y a un padre sin su hijo mayor, además de una marca en la comunidad costera que no olvida a las dos víctimas. No así el de la chica.

La familia todavía responsabiliza a Kiernan, quien volvió de manera oportuna para el 15º aniversario de las muertes. Entre reencuentros y sorpresas, la aparición del cadáver de una camarera no hace más sacar a la luz las huelas de un duro pasado.

Quién es quién en la serie Los sobrevivientes en Netflix

Para seguir mejor la historia, nada mejor que de antemano estar al tanto de quién es quien en Los sobrevivientes. Charlie Vickers (The Lord of the Rings: The Rings of Power, Medici) intepreta a Kieran Elliott, mientras que Yerin Ha (Bridgerton, Halo) es Mia Chang, Robyn Malcolm (Heartbreak High, Sweet Tooth) se pone en la piel de Verity Elliott y Damien Garvey (Nautilus, The Artful Dodger) de Brian Elliott.

Los sobrevivientes es una serie de misterio y drama que atrapó al público.

Además aparecen Thom Green (Apple Cider Vinegar, Ladies in Black) es Sean Gilroy; George Mason (Black Snow, The Power of the Dog), Ash Carter; Jessica De Gouw (The Union, The Crown) actúa de Olivia Birch, Miriama Smith (Darby and Joan, The Gone) es Detective Senior Sergeant Sue Pendlebury y Johnny Carr (Strange Creatures, Five Bedrooms) Detective Alex Dan.

Para cerrar se pueden mencionar a Martin Sacks (Irreverent, Ocean Boy) como Julian Gilroy; Julian Weeks (Apple Cider Vinegar, Prosper), Liam Gilroy; Shannon Berry (Fake, The Wilds) es Bronte Laidler; Catherine McClements (Apple Cider Vinegar, Pieces of Her) como Trish Birch y Don Hany (Neighbours, My Life Is Murder) es George Barlin.