‘The Bear’, la serie culinaria creada por Christopher Storerque se puede ver por Disney+, se atreve a patear el tablero con una narrativa ágil, una historia atrapante y personajes súper desarrollados.

A través de giros narrativos y conflictos, The Bear explora temas como resiliencia, crecimiento personal y costos de perseguir metas ambiciosas. Pero a la vez invita a reflexionar sobre el precio del éxito y los sacrificios que llegar a la meta conlleva.

Qué pasará en The Bear temporada 4

La tercera temporada tuvo un final a pura tensión, y con conflictos pendientes por resolver. Carmy Berzatto, interpretado por Jeremy Allen White, enfrenta una crítica devastadora del Chicago Tribune, lo que suma presión sobre el restaurante en medio de una crítica situación financiera que podría desembocar en el cierre.

// La exitosa comedia que marcó el debut del director Alfonso Cuarón está en Disney+

A la vez, Sydney Adamu, protagonizada por Ayo Edebiri, recibe una oferta laboral para sumarse a otro proyecto gastronómico, razón por la que podría dejar a Carmy. Una decisión que desestabilizaría los cimientos tanto profesionales como personales del equipo de trabajo.

Ritchie, Sydney y Carmy, el trío de la cocina en The Bear.

La cuarta temporada de The Bear encuentra al equipo de trabajo avanzar con determinación, no solo para sobrevivir, sino para llevar al restaurante al siguiente nivel. Así, pues, deben adaptarse, reajustarse y superar los obstáculos que se le presentan. Según trascendió, la búsqueda de la excelencia no significa solo mejorar sino decidir qué vale la pena conservar.

El elenco, uno de los secretos de The Bear

Uno de los puntos fuertes de The Bear sin dudas es reparto, que regresa en su totalidad para esta nueva temporada.

Además de Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, brillan Ebon Moss-Bachrach como Richie y Lionel Boyce como Marcus. Los talentosos actores le dieron vida a sus personajes al punto de generar una conexión única que atraviesa la pantalla, y aportan profundidad y realismo a la trama.

La serie también cuenta con las actuaciones de Abby Elliott, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con Oliver Platt y Molly Gordon, así como Jamie Lee Curtis, quien hizo de la madre del clan Berzatto.

Carmy Berzatto, interpretado por Jeremy Allen White.

Una de las sorpresas que se vienen es la participación de actores invitados para sumar un ingrediente más a la historia.

Cuándo se estrena The Bear temporada 4

Los 10 episodios de la temporada 4 de The Bear estarán disponibles el miércoles 25 de junio a partir de las 21 exclusivamente en Disney+.

The Bear, ganadora de numerosos premios

Si de algo puede jactarse The Bear es que no solo fue aceptada por el público sino también reconocida por la crítica. Algunos ejemplos:

Fue nombrada Programa de Televisión del Año por el American Film Institute en cada una de sus tres primeras temporadas.

Ganó 11 premios Emmy por su segunda temporada, la mayor cantidad logrados para una serie de comedia en un solo año.

// Por qué ver ‘Sirenas’, la serie de cinco capítulos que está entre las más vistas en Netflix

Nominaciones y/o premios de los Golden Globe Awards, Screen Actors Guild Awards, Peabody Awards, Critics’ Choice Awards, Writers Guild Awards, Directors Guild Awards, Producer Guild Awards, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards y TCA Awards, entre otros.