Netflix sumó a su catálogo ‘Sirenas’, una miniserie estadounidense de cinco episodios dirigida por Nicole Kassell, que combina drama y comedia, a partir de una narrativa que pone la lupa en el poder, las clases sociales y las complejas relaciones entre mujeres.

Inspirada en una obra teatral escrita por Molly Smith Metzler, la producción de 5 episodios no tardó en destacarse en la plataforma de streaming, al punto de pasar a integrar el grupo selecto de las más vistas. Y sobran razones para verla.

Sirenas y un reparto de lujo

Sirenas cuenta con un elenco con figuras consagradas, que resultan un imán para cualquier producción y sin dudas en esta se lucen.

Primero hay que mencionar a Julianne Moore como Michaela Kell, una mujer tan perfeccionista como enigmática que oculta más de lo que aparenta. Meghann Fahy se pone en la piel de Devon, una camarera algo inestable que se sacrificó por su hermana menor y que termina siendo quien desestabiliza el castillo de naipes; mientras que Milly Alcock interpreta a Simone, justamente la hermana que decidió huir de su pasado para transformarse en una ¿versión exitosa?.

Julianne Moore y Kevin Bacon, estrellas de lujo en la serie Sirenas, por Netflix.

No se puede evitar mencionar a un actor como Kevin Bacon, quien encarna a Peter Kell, el esposo de Michaela; y Bill Camp, que hace de Bruce DeWitt, el padre de las hermanas, un veterano con demencia. El elenco se completa con Glenn Howerton, Felix Solis, Josh Segarra y Britne Oldford, entre otros.

De qué trata Sirenas, la serie de Netflix

La historia de Sirenas sigue a Devon, una mujer de origen humilde que empieza a sospechar del vínculo que su hermana menor, Simone, establece con Michaela, una jefa rica y excéntrica de la alta sociedad. Y con ciertos reclamos sobre su pariente por el cuidado del padre de ambas.

Impulsada por la desconfianza, Devon llega a la opulenta casa de Michaela en la costa para aclarar la situación. Allí se encuentra con un mundo de traiciones, tensiones latentes y una anfitriona que mezcla caridad con un nivel de ego peligroso.

Milly Alcock (Simone) y Meghann Fahy (Devon) , las hermanas de la serie Sirenas, en Netflix.

Con un estilo directo, giros inesperados y un paisaje deslumbrante, la serie saca a relucir lo peor de los ricos. El relato combina el drama familiar con la crítica al lujo desmedido, y por qué no hace recordar a títulos como ‘The White Lotus’.

Escenario asombroso

La miniserie ‘Sirenas’ transcurre en una isla ficticia de Nueva Inglaterra llamada Port Haven, aunque fue filmada en distintos lugares reales del estado de Nueva York.

La serie sugiere un ambiente similar a Nantucket, pero las escenas se rodaron principalmente en Lloyd Harbor, una zona exclusiva de Long Island, y también en localidades como Southold y Cutchogue.

Su creadora Molly Smith Metzler

Sirenas se basa en la obra de teatro Elemeno Pea, escrita también por Molly Smith Metzler en 2011. Por entonces recibió críticas mixtas, pero en todas se destacaba el juego entre la comedia y crítica a las clases más privilegiadas.

La dramaturga estadounidense también es conocida por su trabajo en The Maid de 2021, por la que ganó un Emmy en 2022. También colaboró en las series Shameless y Orange Is The New Black. Una característica de sus historias es que son lideradas por mujeres y abordan conversaciones sobre la lucha de clases.