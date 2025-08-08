Este jueves en La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), la lente de los especialistas se posó sobre Pampito, que fue ver una obra teatral con un look que no fue del agrado de ellos, por lo que lo trataron de manera implacable.

“¡Ocasión de uso! Esto lo usás para ir a un asado un domingo por la mañana con los amigos. Para ir a encender el fuego”, dijo Panni Margot, que simplemente levantó el número “1” para puntuar al conductor de Puro Show.

Diferente actitud tuvo el “Conejo” Quiroga de Gran Hermano, que le dio un “10” de entrada. “Está muy canche. Está canche, está con la camperita, fue una obra de teatro”, dijo, aunque eso inquietó al Pollo Álvarez.

Leé más:

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por abandonar a sus hijas: Pampito contó la interna

LA JAULA DE LA MODA LE DIO LA ESPALDA A PAMPITO Y LE ACONSEJÓ UN CAMBIO DE LOOK URGENTE

“Ahora, la pregunta que se hace la gente del otro lado es ‘si alguien le pone un 1 y el otro un 10, ¿dónde estamos parados?’”, planteó el conductor, justo antes de que Rodolfo Vera Calderón levantara el número 1 “porque no encontró el 0”.

“Pampito me cae muy bien. Acá venimos a hablar de moda ¿no?”, dijo el ganador de MasterChef 2023. “El pantalón le queda mal. La campera no es para la ocasión. (…) ¡Cómprese un abrigo, señor!”, le aconsejó. “Hasta acá, sin tener una calculadora, el promedio me da 3.70, 3.80”, calculó el Pollo Álvarez.

Lejos de mostrarse cercano con su colega de eltrece, Fabián Medina Flores fue letal: “Lo que él no está dando es Puro Show. A mí me parece que fue a cuidar a cuidar coches, porque tiene que estar abrigado. No le salva ni su belleza, ni su juventud, ni su sonrisa”, cerró el co conductor.

Leé más:

¿Wanda Nara filtró el video íntimo de Mauro Icardi? ¡Pampito no se guarda nada!

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.