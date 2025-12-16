Este domingo, Aptra entregó los premios Martín Fierro de streaming y La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) analizó a fondo los loooks de los famosos en la alfombra roja para elegir a los mejor y peor vestidos de la primera gala de esa categoría.

En el ciclo que conduce el Pollo Álvarez, Verónica de la Canal eligió a Flor Jazmín Peña como la mejor vestida por su look dorados, mientras que Juan Manuel Pont Ledesma se decidió por el vestido de Juli Poggio mezcla de color natural con pollera en negro.

El siguiente en emitir su voto fue Claudio Cosano que alabó la evolución de la flamante abogada Lola Latorre con un vestido largo y dorado. Fabián Medina Flores, por su parte, se decantó por el look de Santi Talledo, que usó un smoking con chaleco y saco en color blanco y pantalón y zapatos en negro.

LA JAULA DE LA MODA ELIGIÓ A LOS PEOR VESTIDOS DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE STREAMING 2025

Tras un corte comercial, el Pollo Álvarez le pidió a Vero de la Canal que justifique la elección de Nacho Castañares como el peor vestido de la noche. “Creo que en una entrega de premios tenés que seguir un protocolo y mostrar ganas de ir a ese lugar”, dijo sobre el look “casual” del ex GranHermano.

“Es como si se hubiera ir a comer a la casa de un amigo”, agregó la diseñadora, antes de dar paso a Pont Ledesma, que eligió, muy a su pesar, a Ángela Torres. “Ella se merece estar como lo que es: una reinita. ¡Pilas, por favor! Hay que empezar unos días antes la próxima vez”, aconsejó.

Medina Flores por su parte, fulminó el look de Pedro Alfonso y criticó fuerte sus zapatos, sugiriendo que tienen muchos kilómetros. Claudio Cosano cerró este ranking para el olvido eligiendo a Sofía “La Reini” Gonet, que acudió a la fiesta con un vestido que mostraba más de lo deseable: “A veces por querer ser original, podés caer en lo vulgar”, señaló el diseñador.

INVITADOS: VERO DE LA CANAL Y JUAN MANUEL PONT LEDESMA

