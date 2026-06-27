La noticia de la muerte de Ernestina Pais conmocionó al mundo del espectáculo y a su entorno más cercano. Según relató Ángel de Brito en LAM, la policía fue hasta la casa de su hijo, Benicio Guyot Pais, para informarle personalmente sobre el fallecimiento de la conductora.

“Me dicen que la policía fue a buscar a su hijo a la casa para notificarlo del fallecimiento. Así que ya está al tanto”, confirmó De Brito, quien calificó la situación como “triste e inesperada”. El entorno de la conductora y el ambiente artístico expresaron su conmoción por la noticia.

El parte policial detalló que Ernestina Pais, de 54 años, nacida el 12 de marzo de 1972 y domiciliada en Vicente López, conducía un Honda Civic negro cuando fue arrollada por una formación del ferrocarril Mitre, ramal Tren de la Costa, en el paso a nivel de la calle San Espeña, San Isidro.

El auto de Ernestina Pais tras el accidente.

El accidente se produjo con la barrera baja y la colisión impactó directamente sobre el lado del conductor. En el lugar trabajaron bomberos y peritos, y la UFI de la policía tomó intervención.

LA AUTOPSIA A ERNESTINA PAIS

La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa avanzando y en las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la periodista, quien falleció el viernes tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de Vicente López.

Según el informe preliminar incorporado a la causa, la conductora sufrió un grave traumatismo de cráneo, conforme a la información que dio TN, además de una laceración hepática y una contusión en el bazo, lesiones compatibles con un impacto de gran violencia.

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