Daniela Celis habló sobre su actual vínculo con Thiago Medina luego de la separación y dejó en claro que la relación entre ellos es cordial. “No hay ninguna rivalidad”, afirmó la influencer, quien días atrás había contado que ambos recurrieron a la ayuda de profesionales para transitar esta nueva etapa como familia.

En un mensaje acompañado por una foto donde se los ve abrazados, Daniela explicó: “Con Thiago no hay ninguna rivalidad, somos padres para siempre, seguimos unidos siendo un equipo para ellas y con mucha ayuda en el medio de profesionales, amigos y familia”.

Por último, agradeció el acompañamiento del público y remarcó que lo más importante es el bienestar de sus hijas: “Las bebés están mejor que antes criándose en un mundo con amor verdadero”.

Daniela y Thiago reaparecieron juntos en las redes sociales (Foto: instagram @danielacelis01)

Leé más:

DANIELA CELIS ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU RECIENTE SEPARACIÓN DE THIAGO MEDINA: “NO ES FÁCIL”

A poco de que Thiago Medina confirmara su separación de Daniela Celis, con quien tiene a sus gemelas Aimé y Laia, la exparticipante de Gran Hermano también recurrió a las redes sociales y rompió el silencio.

“Sí, con Thiago estamos separados. Como contó él, fue por común acuerdo y por el bien de los cuatro. Para los que están con dudas e inquietudes diciéndome que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy a ayudar siempre porque es el papá de mis hijas. De hecho, está alquilando (al igual que yo) y viviendo en una quinta hermosísima”, comenzó diciendo Daniela en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Por más de que no estamos juntos como pareja, entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor para ser el equipo que nuestras hijas necesitan. Elegimos una crianza respetuosa y con amor”, agregó.

“Por supuesto, no es fácil y esto es nuevo para ambos. Por eso, en lo que no coincidamos o no nos veamos afectados, sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales como o estamos haciendo”, cerró.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.