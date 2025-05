A poco de que Thiago Medina confirmara su separación de Daniela Celis, con quien tiene a sus gemelas Aimé y Laia, la exparticipante de Gran Hermano también recurrió a las redes sociales y rompió el silencio.

“Sí, con Thiago estamos separados. Como contó él, fue por común acuerdo y por el bien de los cuatro. Para los que están con dudas e inquietudes diciéndome que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy a seguir a ayudar siempre porque es el papá de mis hijas. De hecho, está alquilando (al igual que yo) y viviendo en una quinta hermosísima”, comenzó diciendo Daniela en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Por más de que no estamos juntos como pareja, entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor para ser el equipo que nuestras hijas necesitan. Elegimos una crianza respetuosa y con amor”, agregó.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

“Por supuesto, no es fácil y esto es nuevo para ambos. Por eso, en lo que no coincidamos o no nos veamos afectados, sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales como o estamos haciendo”, siguió.

Y cerró: “¡Muchas gracias por todo su cariño y amor! Les dejo mi contacto de laburo, porque acá las mujeres no lloran, facturan. Los que me preguntaron para accionar, publicidad, presencia, producción fotográfica de productos/indumentaria y más es acá pestaniela.contacto@gmail.com”.

Foto: Instagram (@thi4go_km)

¿POR QUÉ SE SEPARARON DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA?

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, confirmó su separación de Daniela Celis luego de dos años de relación y dos hijas en común, las gemelas Aimé y Laia.

A través de sus redes sociales, el joven habló abiertamente sobre la difícil situación personal y económica que atraviesa, revelando que actualmente está “buscando trabajo” y adaptándose a una nueva etapa como papá separado.

Según explicó, la ruptura fue una decisión en conjunto motivada por los problemas de convivencia: “Ella quería que me quede en la casa con las bebés, pero iba a ser lo mismo que la nada porque íbamos a estar peleando”, expresó Thiago, haciendo referencia a sus hijas.